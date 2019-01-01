Fiber ve 5G yatırımları ön plana çıkacak
Telekom sektörü 2018’in ilk yarısını iyi geçirirken ikinci yarıyılda yaşanan daralmadan etkilendi.
Pazarın yine de 2018’i yüzde 15 büyümeyle kapatması bekleniyor.
2019’da ise operatörlerin 5G ile ilgili hazırlıkları ve fiber altyapı yatırımları öne çıkacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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