Tedarikçi finansmanına aracılık etmenin yanında geliştirdiği çözümlerle KOBİ’lerin, işletmelerin hızlı, kolay ve ucuz finansmana ulaşmasını sağlayan Figopara, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10 kat büyürken, 3 milyar TL’nin üzerinde finansmana aracılık etti. 2022 yılının ilk 3 ayında en fazla finansman arayan sektörler ise sırasıyla imalat, toptan-perakende ticaret, e-ticaret ve telekomünikasyon sektörleri oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “Önümüzdeki dönemde finansman ihtiyacı olan işletmelere erişimi artırarak nakit akışını sağlıklı yönetebilmelerini sağlayıp nakde hızlı ve kolay yoldan ulaşmalarına aracılık etmeye devam edeceğiz” dedi.

Firmaların işletme sermayesini genişletmek ve tedarikçi finansmanına aracılık etmek amacıyla kurulan FinTech şirketi Figopara, geliştirdiği Alıcı Garantili ve firmaların ticari performanslarını puanlayarak, finansmana kolay ve hızlı ulaşabilecekleri Figo Kolay Finansman hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10 kat büyüyen ve üç ayda 3 milyar TL’yi aşkın finansmana aracılık eden Figopara, beraber çalıştıkları alıcı sayısını 3 katına, tedarikçi sayısını da 5 katına çıkardı. 2022 yılının ilk 3 ayında en fazla finansman arayan sektörler sırasıyla imalat, toptan-perakende ticaret, e-ticaret ve telekomünikasyon sektörleri olarak dikkat çekti. En fazla finansman arayan sektörlere sağlanan finansman ise yılın ilk üç ayında sağlanan finansmanın yarısına eşdeğer oldu.

“TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN BÜYÜK GRUPLARIN YATIRIM ALARAK BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kuruluşlarından bu yana sürdürülebilir bir şekilde katlanarak büyümenin en kritik hedefleri arasında yer aldığını söyleyen Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, sözlerine şöyle devam etti: “2022 yılının ilk çeyreğini de hedeflediğimiz büyüme ile kapattık. İlk üç ayda 3 milyar TL’nin üzerinde finansmana aracılık ederken, alıcı sayısını 3 katına, tedarikçi sayısını da 5 katına çıkararak yıla güçlü başladık. Geçen yılın ilk 3 ayına göre hacim olarak ise 3 kat büyüdük. Öte yandan Türkiye’nin perakende ve kimya sektörlerinde lider olan 3 büyük holding de bizimle çalışmaya başladı. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ve dünyanın büyük gruplarından yatırım alarak büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca daha fazla finansmana aracılık ederek, büyük firmaların tedarikçileriyle sürdürülebilir bir ilişki kurmasına yardımcı olmayı sürdüreceğiz.”

“HEDEFİMİZ DAHA ÇOK KAYNAĞI HIZLI VE KOLAY YOLDAN SUNMAK”

KOBİ’lerin, işletmelerin nakit akışı problemlerini çözebilmeleri için inovatif ürünler geliştirdiklerini ifade eden Koray Bahar, şöyle konuştu: “Tedarikçi finansmanı ülkemizde olduğu gibi global anlamda da önemli hale geldi. Türkiye’deki büyük şirketler için tedarikçilerini korumak ve onların yaşam döngüsünü uzatmak kritik öneme sahip. Figopara olarak bizler sunduğumuz hizmetlerle KOBİ’lerin, işletmelerin finansmana erişimini hızlandırırken, hızlı büyümemizi de sürdürüyoruz. Örnek vererek açıklamam gerekirse finansal durumu nedeniyle yeni kredi limiti oluşturamayan pek çok firmanın ticari faaliyetlerini skorlayarak tahsil edebilecekleri faturalar için yeni kredi limitleri oluşturup, üretimini artırmalarına aracılık ettik. Buna ek olarak ihracatçı firmaların vadesini beklemeden nakde kavuşmasını sağlayarak kur dalgalanmalarına karşı kendilerini güvenceye almalarına destek olduk. Ayrıca Figopara ile çalışan şirketlerin arasında bu yılın ilk 3 ayında cirosunu 20 kat büyüten şirketler de olduğunu söyleyebilirim. Birlikte çalıştığımız 20’den fazla banka ve 10’dan fazla finansal kuruluşla hem büyük şirketlere hem de KOBİ’lere doğru fiyatla finansmana erişim için pek çok seçeneği tek platformda sunuyoruz. Hedefimiz daha çok kaynağı işletmelere çok hızlı ve kolay yoldan sunmak. Ayrıca 2021 yılında İtalya ile başlayan global açılımımızı bu sene Londra, Yunanistan, Orta Doğu ve Asya Pasifik ülkelerinde sürdüreceğiz. Figopara olarak hem Türkiye’de hem de yurtdışında işletmelerin ihtiyacı olan finansmana erişimlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”