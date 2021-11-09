ABD’li sanayi devi General Electric (GE), havacılık, sağlık ve enerji sektörlerine odaklanan 3 şirkete bölüneceğini duyurdu.

Boston merkezli 129 yıllık şirketten yapılan açıklamada, GE’nin 3 halka açık şirket oluşturmayı planladığı aktarıldı.

GE Yenilenebilir Enerji, GE Power ve GE Dijital’in birleşeceği belirtilen açıklamada, GE Havacılık ve GE Sağlık ile 3 ayrı şirket olarak faaliyet gösterecekleri bildirildi.

Açıklamada, sağlık hizmetlerine yönelik şirketin 2023 yılının başlarında, enerji şirketinin ise 2024’te ayrılmasının planlandığı, bu bölünmenin ardından GE’nin havacılık odaklı bir şirket olacağı kaydedildi.