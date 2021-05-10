İngiltere’de Kraliyet Donanması’nın tatbikatında askerlerin deniz üzerinde uçmasına imkan veren, özel tasarım giyilebilen cihazlar test edildi.

Gemiye çıkma, arama, el koyma operasyonlarının çalışıldığı tatbikatta jet giysilerini, teknolojiyi geliştiren firma Gravity Industries’in pilotları kullandı.

Tatbikatta pilot zodiac bottan kalkış yapıp gemiye indi. Jetpack ile gemiye inen asker gemiden halat sarkıtarak bottaki askerlerin gemiye çıkmasını sağladı.

Gravity Industries tarafından üretilen jetpack giyilebilen bir motor sistemi. Pilotun ellerinde denge ve yönlendirme için kullanılan cihazlar var. Dış basında yer alan haberlere göre henüz geliştirilmekte olan bir teknoloji. Popular Science’a göre ise teknolojinin şu an en büyük dezavantajı güvertede bulunan herkesi askerin yaklaştığı konusunda uyaracak kadar gürültülü çalışması.