KARTLAR YEĞİNDEN DAĞITILIYOR

Otomotiv sektörünün son dönemde küresel bazda büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğini vurgulayan Günsel, “Elektrikli otomobillerde kartların yeniden dağıtıldığı, oyunun tekrar başladığı bir dönemdeyiz. Bu açık kapıdan biz de KKTC olarak, tüketen değil üreten olarak dünyaya katma değer yaratan bir ülke olmayı hedefledik.” ifadelerini kullandı.