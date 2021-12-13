Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, pandeminin en kötü döneminin 2022’de sona ereceğine ve metaverse‘nin geldiğine inanıyor.

2020’de şirketin yönetim kurulundan ayrılan Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates pandemi, 2021 yılına dair düşünceleri, yakın geleceğe ilişkin tahminleri ve teknoloji şirketlerinin önümüzdeki 2-5 yıl içinde hangi yöne bakıyor olabileceğine dair ipuçlarını bloğunda yazdı.

Peki, Bill Gates’in yakın gelecek için tahminleri neler? Gizmodo, Bill Gates’in 5 tahminini şöyle derliyor:

1) Covid-19 pandemisinin en kötü dönemi 2022’de bitecek

Gates, pandeminin en kötü döneminin artık 2022’de geride kalacağına inanıyor. Bu, her şeyin normale döneceği anlamına gelmiyor, ancak Gates’e göre çok daha iyi olacak. Gates, “Delta varyantı ve aşı alımıyla ilgili zorluklar nedeniyle, şu ana kadar pandeminin sonuna umduğum kadar yakın değiliz. Bu kadar bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkacağını tahmin etmemiştim ve insanları aşı yaptırmaya ve maske kullanmaya devam etmeye ikna etmenin ne kadar zor olacağını hafife almıştım. Ancak pandeminin akut aşamasının 2022’de bir süre sonra sona ereceğini düşünüyorum .

2) Toplantılar 2-3 yıl içinde metaverse’de olağan hale gelecek

Gates, Mark Zuckerberg gibi metaverse fikrine sıcak. Gates, bu teknolojinin toplantıları yönetme şeklini de değiştireceğini düşünüyor.

“Önümüzdeki 2 veya 3 yıl içinde çoğu sanal toplantının 2D kamera görüntüsü sistemlerinden üç boyutlu ortamdaki dijital avatarlarla Metaverse’e geçeceğini tahmin ediyorum. Hem Facebook hem de Microsoft kısa süre önce bunun için vizyonlarını açıkladı ve bu da Metaverse’ün nasıl görüneceğine dair pek çok kişiye ilk görüşü sağladı. Buradaki fikir, sonunda avatarınızı, insanlarla gerçek bir odada olma hissini artıran sanal bir alanda tanışmak için kullanacağınızdır. Bunu yapmak için, ifadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil ve bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak. (Görüntülü toplantılara hızlı geçişi mümkün kılan şeylerden biri, birçok kişinin zaten kameralı bilgisayarları veya telefonları olduğu gerçeğiydi)”

3) İnsanlar evde sağlık teşhis yeteneklerine sahip olacaklar.

1960’larda insanlar herkesin eninde sonunda evde tıbbi teşhis yapabileceği bir bilgisayara sahip olacağını düşünüyordu. Ve Gates bu hayalinden vazgeçmedi:

“Şu anda, yıllık fizik muayenenizin zamanı geldiğinde, muhtemelen hayati organlarınızı göstermek ve kan aldırmak için doktora gitmeniz gerekiyor. Peki ya evinizde doktorunuzun kan basıncınızı ölçmek için uzaktan kontrol edebileceği bir cihazınız olsaydı? Ya nasıl uyuduğunuzu ve aktif kalp atış hızınızın ne olduğunu görmek için akıllı saatinizden toplanan verilere bakabilseydi? Yakınınızdaki uygun bir yerde -belki de yerel eczanenizde- sonuçları doğrudan doktorunuza gönderen kanınızı test ettirebilseydiniz ne olurdu? Bunların hepsi gelecekte gerçek olasılıklar ve sağlık hizmetlerini nasıl dönüştürdüklerini merak ediyorum. Teknoloji ve gizlilik sınırlarının ötesinde, dijital sağlık hizmetleri gerçekten ana akım haline gelmeden önce çözmemiz gereken düzenleyici engeller de var. Akıllı saatinizin evde sağlık monitörü olma olasılığı son derece yüksek görünüyor. Ancak dürüst olmak gerekirse, bunun gerçekleşmesini sağlayacak birçok uygulama ve sensör için hala bekliyoruz”

4) Alzheimer için bir kan testi muhtemelen onaylanacaktır

Gates, Alzheimer hastalığı için bir kan testi de dahil olmak üzere birçok tıbbi ilerleme konusunda son derece iyimser.

“2022’de izlenmesi gereken bir diğer alan da Alzheimer teşhisidir. Son zamanlarda bu cephede büyük ilerleme kaydedildi ve Alzheimer için ilk uygun fiyatlı, erişilebilir kan testinin gelecek yıl onaylanması için iyi bir şans var. Bu, şu anda Alzheimer hastası olan insanlar için henüz bir ezber bozan bir gelişme olmayacak olsa da, bu test, bir tedavi atılımı arayışındaki ilerlemeyi hızlandıracaktır.

5) 2022 “yeni normal” yılı olacak

Gates, pandeminin en kötüsünün 2022’de sona ereceğine inandığını söylerken, pandeminin birçok kalıntısı devam etse bile, tüm insanların normalin yeni bir versiyonuna geçeceğini düşünüyor.

Sanırım 2022, çoğumuzun pandemi sonrası yeni normale nihayet geçtiği bir yıl olacak. Benim için bu, COVID vakaları azalırken ofise biraz daha gitmek anlamına gelecek. Blogum ve diğer kanallar aracılığıyla insanlarla etkileşim kurmak için daha fazla zaman harcamayı dört gözle bekliyorum. YouTube’da ve Wondrium gibi abonelik hizmetlerinde çok sayıda eğitici video izleme gibi COVID döneminden kalma alışkanlığımı sürdürmek istiyorum çünkü bunlar belirsiz konular hakkında bilgi edinmenin gerçekten harika bir yolu. (Artık cam yapımı, kuş gözlemciliği ve Amerikan Samoası tarihi hakkında beklediğimden daha çok şey biliyorum.)