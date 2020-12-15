Nokia, yeni orta seviye akıllı telefonu Nokia 5.4’ün tanıtımını yaptı. Chip Online‘ın haberine göre telefon birkaç ay önce tanıtılan Nokia 5.3’ün izlerini takip ediyor.

Nokia 5.4, Qualcomm Snapdragon 662 yonga seti ile geliyor. 48 megapiksellik lense, 5 megapiksellik bir ultra geniş açı lensi, 2 megapiksellik derinlik lensi ve 2 megapiksellik makro lensi eşlik ediyor.

Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlük sunuyor.

HD+ çözünürlüğe sahip olan ekran 6.53 inç büyüklüğünde. Ekranın sol üst kısmında bir kamera deliği dikkat çekiyor. Nokia’ya göre, telefonun 4.000mAh’lık bataryası, 2 günlük kullanım için yeterli. Ancak bu batarya, sadece 10W şarjı destekliyor.

Nokia 5.4, gece mavisi ve pembe olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor. Fiyatı ise 189 Euro (Yaklaşık 1800 TL) olarak açıklandı.