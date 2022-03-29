Sinoz, yeni yatırım alanı Metaverse’de müşterilerine alışveriş imkanı sunmaya hazırlanıyor.

Sinoz’un Metaverse çalışmaları hakkında bilgi veren markanın CEO’su Yasin Çörekçi, Metaverse mağazası ile tüketicilerin evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan, 360 derece mağaza deneyimi yaşayabileceklerini belirtti.

Çörekçi, “Sinoz Kozmetik olarak Metaverse’de ilk mağazamızı açmak için adımlarımızı attık. Teknolojiyi her zaman pazarlamanın odağına almış bir marka olarak bu gelişmeyi çok heyecan verici buluyoruz. Öncelikle meta evrene hızlıca adaptasyon sağlayan hedef kitlemizin kesişim datasını çalışıyoruz. Tabi bu arada meta altyapıları şirket teknolojilerimize ve operasyon süreçlerimize entegre edebilmek için dersimize iyi çalışıyoruz. 2 farklı zamanın aynı dili konuşabilmesi için değişimi anlayabilmek çok önemli” dedi.

Bu kapsamda öncelikle iletişim kanallarını meta adıma taşıyarak oradaki tüketicilere dokunmaya ve meta deneyimler yaşatmaya hazırlandıklarını belirten Çörekçi,”Ürün çeşitliliğimizden, satın alma deneyimlerine kadar neredeyse markamız ve ürünlerimizle dokunabileceğimiz tüm süreçlerde yaratıcı ve sonrasında tekrar tercih edilebilirliğimizi artıracak heyecan verici işler yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Dijitalleşmenin her alanda öneminin arttığını belirten Çörekçi, alışveriş alışkanlıklarına farklı bir boyut kazandıracak olan bu yeni dünyayı iyi kavramak gerektiğini belirtti.