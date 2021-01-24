Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAT 3U Küp Uydusu’nun, bugün SpaceX’in roketiyle görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildiğini bildirdi. Öte yandan ABD’li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında uzaya tek seferde 143 uydu fırlatarak bu alanda rekoru eline geçirdi.

Demir, Twitter hesabından ASELSAT 3U Küp Uydusu’na ilişkin paylaşımda bulundu.

1️⃣ @aselsan tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen #ASELSAT 3U Küp Uydusu, bugün SpaceX'in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildi. pic.twitter.com/tYDSrQgEpv — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) January 24, 2021

İsmail Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“ASELSAN tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite-sanayi iş birliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen ASELSAT 3U Küp Uydusu, bugün SpaceX’in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildi.”

ASELSAT’ın kamera görev yüküyle elde edeceği görüntüyü yer istasyonuna indireceğini ve sayısal kart görev yüküyle uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacağını belirten Demir, emeği geçen herkesi tebrik etti.

SPACEX REKOR KIRDI

SpaceX’ten yapılan açıklamaya göre, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Transporter-1 görevi, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü’nden başarıyla gerçekleştirildi.

SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya taşıyacak Falcon 9 roketini uzaya gönderdi. Bu kapsamda 133’ü ticari ve devlet uydusu, 10’u Starlink uydusu olmak üzere, toplam 143 ufak uydu yörüngeye yerleştirilecek.

Watch Falcon 9 launch 143 spacecraft to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/4A6IOgtDdV — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

Şirket, Roketteki Starlink uydularının kutup yörüngesine yerleştirilen ilk uydular olacağını açıkladı.

SpaceX tek seferde gönderdiği 143 uydu ile Hindistan’a ait, yörüngeye 104 uydu yollama rekorunu geliştirdi.

SpaceX, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027’de tamamlanması hedefleniyor.