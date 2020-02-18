Teknoloji girişimcileri için 2020 fuar ve etkinlik takvimi - Ekonomist

Teknoloji girişimcileri için 2020 fuar ve etkinlik takvimi
İş hayatında başarı için bir numaralı kriter network’tür. Geniş bir sosyal ağın içerisinde yer almak, çok sayıda kişi tanımak, bu kişiler nezdinde kredibilite inşa etmek çok önemlidir. Birçok toplumda ilişkiler ticaretin temelini oluşturmaktadır.
Cem Ener
Kurucu Ortak BUBA Ventures
Örneğin İngiliz toplumunda “it’s not what you know, it’s who you know” deyimi herkes tarafından bilinir. Türkçe’ye çevirdiğimizde “Neyi bildiğin değil, kimi tanıdığın önemlidir” anlamına gelmektedir. Benim de büyüklerimden aldığım nasihat bu yöndedir.
Rahmetli dedem Adnan Ener 1960’lardan başlayarak Avrupa’daki tekstil fuarlarına gitmiş ve uluslararası iş çevresini genişletmiştir. Sonrasında bu çevreler kendisine müthiş fırsatlar sunmuştur.
Hatta 1972’de Almanya’da katıldığı bir fuarda ödül kazanmıştır ve Türkiye’ye döndükten sonra meslek yaşamı boyunca “Altın Madalyalı Tekstilci” olarak anılmıştır. İşletmemizin bugün ne durumda olduğunu merak ediyorsanız, Bursa’da kuzenlerim bayrağı dedemizden alıp daha ileriye taşımıştır, işletme büyümeye devam etmektedir.
Yurt dışındaki fuarlara doğru stratejilerle katılmanın bir iş insanı için ne derece önemli olduğunu küçük yaşlardan başlayarak kendi ailemde gördüğüm için ben de bugün aynı tavsiyeyi benden daha genç kişilere aktarmak istiyorum.
Fırsatlar siz ofisinizdeki koltukta günde 10 saat otururken, internet üzerinde vakit geçirip sağa sola mesaj yazarken kendiliğinden ortaya çıkmayacaktır. Fırsatlara ulaşmak için harekete geçmeniz, dışarı çıkmanız gerekmektedir.
Bu ayki yazımda internet ve teknoloji girişimcileri için 2020 yılında yurt dışında yapılacak olan önemli fuarların bilgilerini sizlerle paylaşıyorum. Sizlere tavsiyem en az bir tanesine öncesinde çok iyi hazırlık yaparak ziyaretçi olarak katılım sağlamanızdır. Önerdiğim fuarları Şubat ayından başlayarak kronolojik sırayla aşağıda listeliyorum. Faydalanmanız dileklerimle…
Mobile World Congress, 24-27 Şubat 2020, Barcelona, İspanya
Mobil teknolojileri odağına alan MWC kendi sektöründe dünyanın en büyük fuarı haline gelmiştir. Mobil dünyanın en büyük oyuncularının en tepedeki karar vericileri 4 gün boyunca bu fuarda olacaktır. Sektörün en önemli isimleriyle kartvizit alışverişi yapabileceğiniz tek etkinliğin bu olduğunu söyleyebilirim.
SaaStr Annual, 10-12 Mart 2020, San Jose/California, ABD
Bulut bilişim teknolojilerini odağına alan bu fuara en yoğun katılım ABD’deki firmalardan ve Amerikalılardan gerçekleşmektedir. Fuarda Avrupalılar azınlıktadır. ABD’deki bulut bilişim firmalarıyla bir araya gelmek istiyorsanız kaçırmamanızı tavsiye ederim.
Hannover Messe, 20-24 Nisan 2020, Hannover, Almanya
Hannover Messe geçen son 10 yılda büyük değişimler geçirmiştir. Eskiden endüstriyel teknolojilerin hakim olduğu bu fuar artık tüketici elektroniği, internet, mobil teknoloji, robotik gibi çok farklı konuları içerisinde barındıran, geniş yelpazeli bir fuar haline gelmiştir.
Dublin Tech Summit, 22-23 Nisan 2020, Dublin, İrlanda
Google, Facebook, LinkedIn gibi dünya devleri 2000’lerin başından itibaren Avrupa merkezlerini Dublin’e kurmuşlardır. Dublin bu nedenle teknoloji dünyası için çok önemli bir şehir konumundadır. Şehirde yaşayan teknoloji profesyonellerinin yüzbinlere ulaşmış olması sayesinde Dublin’de düzenlenen teknoloji etkinliklerine yoğun katılım olmaktadır.
SaaStr Europa, 17-18 Haziran 2020, Paris, Fransa
Mart ayında San Jose/California’da düzenlenen bulut bilişim teknolojileri fuarının Avrupa ayağıdır. Sektörde ABD odaklı bir network inşa etmek istiyorsanız SaaStr Annual’ı (yukarıda belirttiğim), Avrupa odaklı bir network için SaaStr Europa’yı tavsiye ederim.
TNW Conference, 18-19 Haziran 2020, Amsterdam, Hollanda
TNW Conference’taki TNW, ‘The Next Web’in kısaltmasıdır, “sıradaki web”, “geleceğin interneti” gibi bir anlam taşımaktadır. Start-up’lar, dijital pazarlama konuları, sosyal medyanın geleceği gibi geniş yelpazede konular içeren bir fuardır.
IFA Berlin, 4-9 Eylül 2020, Berlin, Almanya
Her yılın Ocak ayında Las Vegas’ta düzenlenen CES’in (Consumer Electronics Show) Avrupa’daki muadilidir. Samsung gibi dünya devi tüketici elektroniği firmalarının en yeni ürünlerini lanse ettikleri, tüm dünya medyası tarafından ilgiyle takip edilen bir teknoloji fuarıdır. IFA süresince Berlin tam anlamıyla teknoloji dünyasının kalbi haline gelmektedir.
DMEXCO, 23 Eylül 2020, Köln, Almanya
Odağı dijital pazarlama, dijital reklamcılık olan DMEXCO fuarı alanında dünyanın en önemli 2-3 fuarı arasındadır. Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve İsrail gibi ülkelerden yoğun katılım almaktadır. Teknoloji girişiminiz için pazarlama iş ortaklıkları kurmanızda büyük fayda sağlayacaktır.
Web Summit, 2-5 Kasım 2020, Lisbon, Portekiz
Erken-aşama start-up’ların katılım sağladığı, melek yatırımcıların ve VC’lerin yoğun ilgi gösterdiği bir etkinliktir. Erken-aşama girişiminize fon bulmak için yabancı yatırımcılarla
tanışmak istiyorsanız size fayda sağlayacaktır.
Slush, 19-20 Kasım 2020, Helsinki, Finlandiya
İskandinav ülkelerindeki start-up’ların, özellikle mobil oyun girişimlerinin yoğun ilgi gösterdiği, yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getiren, son yıllarda uluslararası katılımcı sayısı yükselişe geçen önemli bir etkinliktir. Son yıllarda Türkiye’den yaklaşık 100 kişinin etkinliğe katılım sağladığını görmekteyim. Türk teknoloji girişimcilerinin İskandinavya pazarında doğru bağlantıları kurması için en doğru ortamın bu olduğunu düşünüyorum.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?