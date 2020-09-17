Türksat 5A haberleşme uydusunun uzaya fırlatılması için artık geri sayım sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu dün yaptığı açıklamada “Türksat 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekimde teslim alacağız. Uydumuz 30 Kasımda uzaya fırlatılacak. Çalışmaları devam ediyor. Peşinden 5B gelecek. Orada da sürprizlerimiz var. Onla ilgili de açıklama yapacağız” dedi.

Türksat 5A, Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in roketi ile uzaya gönderilecek.

Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey ve Güney Afrikayı kapsayacak Türk uydusunu şirketin Falcon 9 mekiği uzaya taşıyacak. Airbus tarafından Türkiye için üretilen uyduyu taşıyacak olan Falcon 9 mekiği, Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan 30 Kasım 2020 tarihinde havalanacak.

Gökyüzünde dengeleri değiştiriyoruz!🌠 Türkiye’mizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz. Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey ve Güney Afrika’yı kuşatan bir kapsama alanına sahip #TURKSAT5A’yı 30 Kasımda SpaceX Falcon 9 ile uzaya gönderiyoruz. 👏🏻🛰 pic.twitter.com/FCnYPNMyyn — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 16, 2020

Bakan Karaismailoğlu dün twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Gökyüzünde dengeleri değiştiriyoruz! Türkiye’mizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz. Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey ve Güney Afrika’yı kuşatan bir kapsama alanına sahip #TURKSAT5A’yı 30 Kasımda SpaceX Falcon 9 ile uzaya gönderiyoruz” demişti.

Elon Musk, 2017 yılında Türkiye’yi gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Erdoğan’ın Musk’ı kabulünde Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil meselesi, sürdürülebilir enerji, Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye’deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapılmıştı.

Türksat 5A uydusu Türkiye’nin aktif uydu filosundaki 4’üncü haberleşme uydusu olacak.