Uçak modu tarihe mi karışıyor? Kritik tarih beli oldu

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Avrupa Birliği'ndeki (AB) havayolu yolcuları yakında telefonlarını gökyüzünde kullanabilecek. Ayrıntılar henüz tam olarak net değil ama karar 'uçak modunun sonu' anlamına gelebilir.



Avrupa Komisyonu, havayollarının uçaklarda daha yavaş mobil verilerin yanı sıra 5G teknolojisi sağlayabileceğine karar verdi. BBC'nin haberine göre bu durum yolcuların artık telefonlarını uçak moduna almaları gerekmeyeceği anlamına gelebilir. Ancak bunun nasıl uygulanacağına dair ayrıntılar net değil.



Üye devletlerin 5G frekans bantlarını uçaklar için kullanılabilir hale getirmeleri için son tarih 30 Haziran 2023.



Bu karar, yolcuların uçuş sırasında telefonlarının tüm özelliklerini kullanabilecekleri anlamına geliyor. Yani AB ülkeleri arasında seyahat edenler aramanın yanında müzik ve video akışı sağlayan veri ağırlıklı uygulamaları kullanabilecek.



AB'nin İç Pazardan Sorumlu Komiseri Thierry Breton, planın "insanlar için yenilikçi hizmetler sunacağını" ve Avrupalı ​​şirketlerin büyümesine yardımcı olacağını savundu ve "Süper hızlı, yüksek kapasiteli bağlantının sunduğu olanaklar söz konusu olduğunda gökyüzü artık bir sınır değil" dedi.

UÇAK MODUNUN SONU MU GELİYOR?

AB Komisyonu, 2008'den itibaren uçaklar için belirli frekans bantlarını ayırdı ve bazı hizmetlerin havada internet erişimi sunmasına izin verdi. Ancak bu hizmet, insanların uçak ile yer arasında bir uydu aracılığıyla birbirine bağlanmasını sağladığı için yavaştı.



Yeni sistem, EE mobil ağına göre 100 Mbps'nin üzerinde olabilen 5G tarafından sağlanan çok daha yüksek indirme hızlarından yararlanabilecek ve bir filmin sadece birkaç dakika içinde indirilmesini sağlayacak.



İngiltere Uçuş Güvenliği Komitesi başkanı Dai Whittingham, BBC'ye, mobil cihazların uçakları nasıl etkilediğine dair bilgi eksikliği nedeniyle uçak modunun tarihsel olarak önemli olduğunu söyledi ve "Otomatik uçuş kontrol sistemlerine müdahale edebilecekleri endişesi vardı. Deneyimlerimiz parazit riskinin çok düşük olduğu. Tavsiyemiz her zaman uçuşa geçildiğinde cihazların uçak modunda olması gerektiği olmuştur" dedi.

ABD'DE ENDİŞELER VAR

ABD'de 5G frekanslarının uçuşları engelleyebileceği ve hatta potansiyel olarak hatalı irtifa ölçümlerine yol açabileceği konusunda bir endişe var.



Whittingham ise bunun İngiltere ve AB'de bir sorun olmadığını söylüyor ve şöyle diyor: 5G için farklı bir frekans setimiz ve ABD'de izin verilenden daha düşük güç ayarları var. Seyahat eden yolcular 5G istiyor. Düzenleyiciler bu olasılığı açacak, ancak yaptıkları her şeyin güvenli olmasını sağlamak için atılacak adımlar olacak."