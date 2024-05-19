Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle: Bugün, İran-Nahçıvan sınırında İran Cumhurbaşkanı Sn.İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bilgisi alınmıştır. İran, @TC_Disisleri aracılığıyla Ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.



