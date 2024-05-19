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Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı

AFAD'tan yapılan açıklamada, "İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum'dan 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal için yola çıkmıştır." denildi.

19 Mayıs 2024 | 21:51
Son Güncellenme: 19 Mayıs 2024 | 22:16
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle: Bugün, İran-Nahçıvan sınırında İran Cumhurbaşkanı Sn.İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bilgisi alınmıştır. İran, @TC_Disisleri  aracılığıyla Ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.


 

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