Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak?

SPK geçtiğimiz hafta yayınladığı bültende Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin pay başına 49,50 liradan ilk halka arzına onayladığını duyurdu. Onur Yüksek Teknoloji'nin halka arzı için bu hafta talep toplanacak. İşte halka arzla ilgili merak edilen soruların yanıtları:

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZI NE ZAMAN?

Onur Yüksek Teknoloji halka arzı için talep toplama tarihleri 22-23 Mayıs 2024 olarak açıklandı. Onur Yüksek Teknoloji'nin 50 milyon TL olan sermayesinin 62,83 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 12,83 milyon TL pay ile ortaklardan Cengiz Dede’nin 3,2 milyon TL, Noyan Burçin Dede’nin 1,6 milyon TL, Tolga Dede’nin 1,6 milyon TL ve Nurgül Dede’nin sahip olduğu 500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 19,73 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Halka arzda toplamda 19.730.000 lot dağıtılacak. Halka arzla ilgili notlar şöyle:

Halka Arz Fiyatı: 49,50 TL

Borsa Kodu: ONRYT.HE

İşlem Göreceği Pazar: Ana Pazar

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama

Halka Arz Şekli

12.830.000 TL Nominal Sermaye Artırımı

6.900.000 TL Nominal Ortak Satışı

Halka Arz Büyüklüğü: 976.635.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 31,40%

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

İzahnameye göre şirket halka arzdan elde edeceği geliri şu şekilde kullanmayı planlıyor:

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ NE İŞ YAPIYOR?

Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre Onur Yüksek Teknoloji 1980 yılında sivil ve askeri haberleşme uygulamalarına yönelik mühendislik hizmetleri vermek üzere kuruldu. İzahnameye göre şirketin bugün uzmanlık alanları şöyle:

İletişim ve Havacılık Teknolojileri: Ses Haberleşme Sistemleri / Veri Haberleşme Sistemleri /Havacılık Sistemleri Entegrasyonu

Ses Haberleşme Sistemleri / Veri Haberleşme Sistemleri /Havacılık Sistemleri Entegrasyonu Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dede... Şirketin sitesinde yer alan biyografiye göre 1952 yılında Artvin’de doğan Cengiz Dede, 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. 1974-1976 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Sistem Analisti, 1976-1978 yılları arasında Yalçın Teknik’te elektrik mühendisi, 1978-1980 yılları arasında Maktaş’ta müdür olarak çalıştı. Onun 1980 yılında ONUR adı altında temellerini attığı şahıs şirketi, kimliğini 1991 yılında “ONUR Mühendislik A.Ş.” ve 2022 yılında “ONUR Yüksek Teknoloji A.Ş.” olarak değiştirerek bugüne geldi.



