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Bakan duyurdu, Amasya'daki işletmenin faaliyeti durduruldu

Amasya'da kesim öncesinde büyükbaş hayvana eziyet edilen işletmenin faaliyetleri durduruldu

19 Mayıs 2024 | 10:31
Bakan duyurdu, Amasya'daki işletmenin faaliyeti durduruldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan bir tesisteki hayvana eziyet görüntülerinin kesinlikle kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Söz konusu işletmenin faaliyetleri 'hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri' sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur." bilgisini verdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten, Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana kesim sırasında eziyet edilmesine ilişkin paylaşım yaptı. Tesisteki hayvana eziyet görüntülerinin kesinlikle kabul edilebilir olmadığını kaydeden Yumaklı, "Söz konusu işletmenin faaliyetleri 'hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri' sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur." ifadesini kullandı.

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