Yeni kimlik kartları e-imzayı arttıracak
Dijitalleşmenin etkisinin daha fazla hissedilmesiyle birlikte elektronik imza kullanımı da giderek genişliyor.
Halen 3,6 milyon elektronik imza kullanıcısı var.
Yeni çipli kimlik kartlarına e-imza sertifikası yüklenebilmesinin bu sayıyı hızla arttırması öngörülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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