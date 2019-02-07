Yeni kimlik kartları e-imzayı arttıracak

Şubat 7, 2019 0 Yorum 127 Okunma
Yeni kimlik kartları e-imzayı arttıracak

Dijitalleşmenin etkisinin daha fazla hissedilmesiyle birlikte elektronik imza kullanımı da giderek genişliyor.

Halen 3,6 milyon elektronik imza kullanıcısı var.

Yeni çipli kimlik kartlarına e-imza sertifikası yüklenebilmesinin bu sayıyı hızla arttırması öngörülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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