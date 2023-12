'Süper zenginler neden sade giyinmeyi seviyor?'

Sessiz lüks modası podyumlara ve TV ekranlarına hakim olmuş durumda. Peki bu terimin ardında neler var? BBC makalesinde özellikle son yıllarda çok konuşulan bu kavramı inceliyor.

Dört sezon boyunca, ABD'deki en zenginlerin yaşam tarzı hakkında fikirler sunan Succession dizisi; Gwyneth Paltrow'un mahkeme salonu stili bu kavramları daha da çok gündeme taşıdı.

Moda Psikolojisi kitabının yazarı Dr Carolyn Mair bu konuda BBC'ye verdiği röportajda gösterişçi tüketim kavramına değinerek, "Gösterişçi tüketim' terimi Thorsten Weblen tarafından 1899'da The Theory of the Leisure Class adlı kitabında not edildi. Weblen bunu "toplumda statü ve itibar kazanmak için gösterişli zenginlik sergileme eylemi" olarak tanımlamış ve zenginliğe yeni ulaşanların bu davranışa daha yatkın olduğunu tespit etmiştir. Buradaki fikir, eğer para sahibi olmaya alışkınsanız, bunu göstermenize gerek olmadığıdır" diyor.

Mair, "Moda güçlü bir iletişim aracıdır ve süper zenginlerin bile kullanmaktan kaçınmadığı bir araçtır. Her dilde olduğu gibi, o dilde akıcı olmadığınız sürece, nüansları kaçırmanız, yanlış anlamanız ya da en azından yanlış yorumlamanız muhtemeldir. Gizli zenginliğin (hayalet servet) ardında yatan kavram budur: Kalitesi, güzelliği ve nadirliği için abartısız ürünler satın almak, ancak fiyat etiketini üzerinde bırakmamak (mecazi anlamda), böylece yalnızca varlıklı konumdakilerin ürünün parasal değerini fark etmesini sağlamak" ifadelerini kullanıyor.

Makaleye göre sessiz lüks bir yaşam biçiminden daha fazlası haline geldi. New York Times'ın baş moda eleştirmeni Vanessa Friedman'a göre Milano podyumlarında "bağırmayan ama fısıldayan" kıyafetlere doğru bir kayma yaşandı. Friedman bu görünümü "değerlerini bariz bir şekilde ilan etmeyen", bunun yerine "değerini göstermek için kumaşın yumuşaklığına ve çizginin titizliğine güvenen" kıyafetler olarak tanımlıyor.



Makaleye göre bazıları bunun mevcut ekonomik çalkantılara bir yanıt olduğunu ve 2008 mali krizinden sonra modada yaşanan benzer değişiklikleri yansıttığını söylüyor. Bir diğer sebep pandemi sonrası performansa uygun giyinme ihtiyacı; sokak stili ve spor giyimin yerini daha resmi görünümlere bırakması. Bir diğer sebep 90'ların minimalizmi. Çünkü bu görünüm, sessiz lüks tarzıyla uyum sağlıyor. (Kaynak)