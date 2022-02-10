Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TİGSAD) organize ettiği ‘Linexpo’ İç Giyim ve Çorap Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. İstanbul Fashion Connection (IFCO) ve Fashionist Fuarları ile eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliğin açılışını Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yaptı. Fuara 103 ülkeden yaklaşık 5 bin yabancı katılım sağladı.

Geçen yılı 20,2 milyar 200 dolar ihracatla kapatan hazır giyim sektörünün küresel buluşması İstanbul’da başladı. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Linexpo’ İç Giyim ve Çorap Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. İHKİB ve İTO’nun destekleriyle gerçekleştirilen üç fuarın açılışını Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yaptı. Linexpo’ya 103 ülkeden yaklaşık 5 bin yabancı ziyaretçi katılım sağladı. Yerli ve yabancı toplam ziyaretçi sayısı ise yaklaşık 15 bin.

“HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN GURUR VERİCİ BİR FUAR”

Fuarın açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Çok uzun zamandır Türkiye’nin en köklü, en çok cari fazla veren, en çok istihdamı gerçekleştiren ve Türkiye’nin uluslararası markalaşma yolunda çok büyük bir potansiyel barındıran bu güzide sektörümüzü temsil eden altyapıya sahip bir fuarı yoktu. Bunun eksikliğini hissediyorduk. Şu anda buradaki atmosfer ve uzun bir pandemi dönemi sonrası yaptığımız bu organizasyon gerçekten gurur verici. 2021 ihracatın, üretimin zirve yaptığı Türkiye’nin gururu olan ihracatçıların yüzümüzü güldürdüğü unutulmayacak bir yıl oldu. 225 milyar dolar ihracat hiçbir zaman unutulmayacak müthiş bir başarı. Önümüzde ise 250 milyar dolar bir hedef var artık.” dedi.

“DÜNYA MARKASI OLACAK”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Fuarımızı 7 holde yapıyoruz. 600’e yakın firmamız ve 3 ana sektörümüz var. Bir tanesi hazır giyim ve konfeksiyon. Ayrıca uzun süredir devam eden Linexpo iç giyim fuarımız var. Bu fuara başlarken ilk olduğundan dolayı katılımcılar için bir metrekare sınırlaması koymadık. Ancak bundan sonra gerçekleştireceğimiz fuarlarda sektör bu fuarın potansiyelini ve iş hacmini gördükten sonra bırakın dolduramamayı, sıraya gireceğini düşünüyorum. IFCO sadece bir İstanbul markası değil, önce bir bölge marka, daha sonra sektörde dünya markası olacak.”

“TEK HEDEFİMİZ ÜLKEMİZE DAHA FAZLA DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAMAK”

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Nazım Kanpolat da, “Fuarımızın stratejisini beş yıllık planlamalar dahilinde yapıyoruz. İlk beş yıllık hedefimizi tutturduk. Alım heyetleri, b2b görüşmeler, yabancı ziyaretçi sayımızda geldiğimiz nokta ve katılımcı sayımızdaki artış istikrarlı büyümeyi beraberinde getirdi. 2016’da ‘Moda Günleri’ olarak başladığımız yolun sonunda uluslararası fuar statüsüne layık görüldük.” İfadelerini kullandı.

12 Şubat’a kadar açık olacak fuarda özel şovlar ve defileler de düzenlenecek.