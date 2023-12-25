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Şırnak'ta üretiliyor, 25 ülkeye ihraç ediliyor

Şırnak'ta tekstil fabrikasında üretilen ürünler 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor

25 Aralık 2023 | 15:01
Son Güncellenme: 25 Aralık 2023 | 15:06
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Şırnak'ta üretiliyor, 25 ülkeye ihraç ediliyor

AA'nın haberine göre Cizre Belediyesi, OSB'de 2 yıl önce tekstil fabrikası için 14 bin metrekarelik kapalı alan kurdu. Burayı kiralayan iş insanı Necmi Akaaydın, 6 ay önce kentteki 183'ü kadın 200 genci istihdam ederek, anlaşmalı olduğu firmalar için üretime başladı. İşte detaylar:

1 25 AVRUPA ÜLKESİNE İHRAÇ EDİLİYOR

25 AVRUPA ÜLKESİNE İHRAÇ EDİLİYOR Tam kapasite ile üretim yapıldığında 1500 kişinin çalışabildiği fabrikada imal edilen ürünler Fransa, İspanya, Rusya başta olmak üzere 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

2 Her gün 4 bin parça üretiliyor

Her gün 4 bin parça üretiliyor Fabrikanın İşletme Müdürü Mehmet Aslan, AA muhabirine, kentte hizmet vermeye başlayan tekstil fabrikalarının üretime ve ekonomiye önemli katkı sağladığını söyledi.

3 ŞU AN 200 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

ŞU AN 200 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR Ana merkezlerinin İstanbul'da olduğunu, Şırnak ve Muş'ta şube açtıklarını belirten Aslan, 6 ay önce açtıkları tekstil fabrikasında ilk etapta 200 kişiyi istihdam ettiklerini, amaçlarını 1 yıl içerisinde bunu bine çıkarmak olduğunu kaydetti. Fabrikada günlük 4 bin şort, mont ve tişört ürettiklerini ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

4 ÜRÜNLER ÜNLÜ MARKALARIN

ÜRÜNLER ÜNLÜ MARKALARIN "Ürünler dünyada tanınmış markaların. Bunları iç değil, ağırlıklı olarak dış piyasaya gönderiyoruz. 25 Avrupa ülkesine ihracat yapıyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın, batı illerine mevsimlik işçi olarak gitmesini bir nebze önlemiş oluyoruz. Buradaki gençler çalışmak için Antalya, Adana, İstanbul, İzmir gibi illere gidiyorlardı. Bizim gibi işletmelerin çoğalması halinde bunu minimize edebiliriz. İnşallah biz buna ön ayak olmuşuzdur. Diğer iş insanlarına tavsiye ediyoruz, 'Gelin burada işinizi kurun, buradaki gençleri istihdam edin.' diyoruz. Personel ve verimlilik konusunda koşullar uygun. Buradaki gençleri istihdam etmek istiyoruz. Fabrika sahibi Necmi Akaaydın tarafından ciddi bir yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında da daha fazla insana iş olanağı sunmak istiyoruz."

5 "Özellikle biz kadınlar için çok iyi oldu"

"Özellikle biz kadınlar için çok iyi oldu" Fabrikada çalışan Nesrin İnci de 4 ay önce başladığı tekstil alanında kendini yetiştirdiğini, ileriki dönemlerde tekstil yeri açmak istediğini belirtti. Fabrikada çalışmaktan memnun olduğunu dile getiren İnci, "Böyle büyük kapasiteli yerlerin bizim memlekette açılmasını istiyoruz. İnsanlar burada çalışarak evlerine katkı sunuyor. Aksi durumda buradakilerin çoğu batı illerine gidip çalışmak zorunda kalacaktı. Özellikle biz kadınlar için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

6 İŞVEREN İSTANBUL'DAN GELDİ

İŞVEREN İSTANBUL'DAN GELDİ Bahar Turan da 5 ay önce işe başladığı fabrikada şort, mont, tişört grubu ürettiklerini vurgulayarak, "Çalışanların çoğu kadın olunca kendimizi daha rahat hissediyoruz. İşverenimiz İstanbul'dan gelerek burada böyle bir işletme kurdu." dedi.

7 AİLEMİZDEN UZAK KALMAMIŞ OLUYORUZ

AİLEMİZDEN UZAK KALMAMIŞ OLUYORUZ Mustafa Denktaş ise daha önce Habur Sınır Kapısı'nda çalıştığını, tekstil fabrikasının açılmasıyla sigortalı işe kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. Denktaş, "Mutluyuz. Burası olmasaydı batı illerine gitmek zorunda kalacaktım. Burada çalışarak memleketimde iş sahibi oldum. Ailemizden uzak kalmamış oluyoruz. Böyle işletmeler açıldıkça işsizlik azalır gençlerimiz meslek sahibi olur." diye konuştu.
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