Dünyada yılda 1.2 milyar ton karbon emisyonuna neden olan tekstil ve hazır giyim endüstrisi, sürdürülebilir ürünlere yatırım yapmaya başladı. Türkiye’de de Mavi, Koton, Beymen gibi şirketler sürdürülebilir koleksiyonların payını artırmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda moda dünyasının gündeminde olan sürdürülebilirlik kavramının önemi pandemiyle birlikte daha da arttı. Çevreye duyarlılık, tüketicilerin alışverişlerinde tercih nedeni olmaya başladı.

McKinsey & Company’nin araştırmasına göre, tüketicilerin üçte ikisi moda endüstrisinin iklim değişikliği üzerindeki etkisinin sınırlandırmanın artık daha önemli hale geldiğini düşünüyor. Buna ek olarak yüzde 88’i kirliliğin azaltılmasına daha çok dikkat çekilmesi gerektiğini belirtiyor.

Dünyada yılda 1.2 milyar ton karbon emisyonuna neden olan tekstil ve hazır giyim endüstrisi çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için projeler geliştiriyor.

Bu değişime kayıtsız kalamayan yerli yabancı pek çok marka, kademeli olarak tüm ihtiyaçlarını sürdürülebilir kaynaklardan karşılamak için çalışıyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın