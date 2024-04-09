'Uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar hareketli'

Bu yıl 1 Ocak-7 Nisan'da 1 milyon 100 bin yabancı turistin geldiği kentte, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla iç pazar da hareketlendi. İşte yorumlar:

1 3 aylık dönemde en çok turist Almanya'dan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, şu ana kadar gelen yabancı turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 20 artış olduğunu söyledi. Üç aylık dönemde en çok turistin Almanya'dan geldiğini belirten Kavaloğlu, Rusya'nın ikinci, İngiltere'nin üçüncü, Polonya'nın ise dördüncü sırada yer aldığını ifade etti.

2 Yüzde 90'ın üzerine çıktı Kavaloğlu, 17 milyon turist hedefine hızlı adımlarla ilerlediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Paskalya tatili bitti, 9 günlük bayram tatili başladı. Tatilin hem önceden açıklanması hem de 9 güne çıkarılması otellere girişleri hızlandırdı. Antalya'da doluluklar şimdiden yüzde 90'nın üzerine çıktı. Yüzde 100'e yakın doluluklarla bayram tatilini tamamlayacağız."

3 Uzun bir aradan sonra Ramazan Bayramı'nda ilk kez bu kadar kalabalık Tatilcilere trafikte acele etmemeleri uyarısında bulunan Kavaloğlu, kentte hava sıcaklığının 25 derecinin üzerinde seyrettiğini söyledi. Bayram tatilinde Antalya'nın iklim şartlarıyla ön plana çıktığına değinen Kavaloğlu, Antalya'nın yanı sıra Ege, Doğu ve Batı Akdeniz kıyılarının da hareketli geçeceğini belirtti. Kavaloğlu, uzun bir süreden sonra ilk defa bu kadar hareketli Ramazan Bayramı dönemi geçirdiklerini sözlerine ekledi.