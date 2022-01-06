Turizm sektörü 2021’de yükselişe geçti. Değersiz TL etkisi ve pandemiye intikam tatilleriyle 2022’de 35 milyar dolar turizm gelirine odaklanan sektör, 45 milyon turist hedefiyle parlak günlerine dönmeyi planlıyor.

Bacasız sanayii olarak da anılan turizm sektörü, ekonominin zor bir süreçten geçtiği şu günlerde yeniden Türkiye’nin can simidi olacak.

TL’nin döviz karşısında değerini yitirmesi turistler açısından Türkiye’yi tatil cenneti haline getirirken sektörün pandemiye rağmen eski parlak yıllarına geri dönmesi bekleniyor.

İki milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan sektör, pandemide aldığı ağır yaraları sarmaya çalışıyor.

2021 Ocak-Kasım döneminde 28 milyon turist ağırlayarak 22 milyar dolar hedefine ulaşılırken, turist başına yapılan harcama yaklaşık 780 dolarlar seviyesine çıktı.

Döviz kurlarındaki yükselişin rakiplere göre yarattığı fırsatla vites büyütecek olan turizm, 2022 yılında 45 milyon turist ile 35 milyar dolar turizm geliri hedefliyor.

2023 yılı hedefi ise 77 milyon turist ile 65 milyar dolar turizm geliri elde etmek.

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