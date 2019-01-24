Turizmciler fiyatları yükseltmek peşinde

Ocak 24, 2019 0 Yorum 82 Okunma
Turizmciler fiyatları yükseltmek peşinde

2015 ve 2016 yıllarını oldukça kötü geçiren turizm sektörü, son iki yılda toparlandı.

Bu dönemde turist sayısı ve doluluk oranları yükseldi.

Ancak fiyatlar, turist sayısı ve doluluklar kadar hızlı artmadı. Turizmciler fiyatları yükseltmek için harekete geçti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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