Turizmciler fiyatları yükseltmek peşinde
2015 ve 2016 yıllarını oldukça kötü geçiren turizm sektörü, son iki yılda toparlandı.
Bu dönemde turist sayısı ve doluluk oranları yükseldi.
Ancak fiyatlar, turist sayısı ve doluluklar kadar hızlı artmadı. Turizmciler fiyatları yükseltmek için harekete geçti.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Endüstri 4.0 Zirvesi 1. bölüm
Sonraki haber Akıllı telefonda Çin hakimiyeti!
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?