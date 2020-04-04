Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, bir yandan dünya ekonomisini felç ederken, diğer yandan üretim ve ticarette kuralların yeniden koyulacağı yakın geleceğe hazırlanan inovatif girişimleri daha da önemli hale getirmiş durumda.

Bu süreçte online altyapısını sağlamlaştırmış, AR-GE’ye yatırım yapmış olan girişimler, öne çıkıyor.

Özellikle sağlık ve yazılım alanında inovatif çözümler geliştiren girişimler, giderek daha fazla dikkat çekiyor. Bu tür inovatif girişimlerin sayısı, Türkiye’de de her geçen gün artıyor.

KOBİ Girişim olarak, bu ayki kapağımızda öne çıkan inovatif girişimleri mercek altına aldık.