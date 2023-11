Capital Dergisi ve Ekonomist Dergisi olarak HSBC Türkiye iş birliğiyle bugün başlattığımız “HSBC Premier Sohbetleri” kapsamında; "We Need to Talk About Inflation" kitabının yazarı, HSBC Kıdemli Ekonomi Danışmanı Stephen King, ekonomi sohbetinin ardından özel bir piyano dinletisiyle dinleyicilerine bir sürpriz yaptı.