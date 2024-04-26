Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde sponsorluğunu Eksim Holding’in üstlendiği beşinci panelin teması “21’inci Yüzyıl İçin Sürdürülebilir İş Modelleri ve Stratejiler” oldu.

Panelin moderatörlüğünü Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever üstlendi. Sever, “Şu anda kuşkusuz iş dünyasının en önemli trendlerinden birisi sürdürülebilirlik” dedi.

Eksim Holding | Osman Arıoğlu: Sıfır atık vizyonuyla çalışıyoruz

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu, panelde yaptığı konuşmada, çevrenin korunmasının önemine dikkat çekti.

Enerji ve gıda alanında faaliyet gösterdiklerini kaydeden Arıoğlu, "Hem ülkenin cari açığının azaltılmasına ürettiğimiz enerjiyle katkıda bulunurken ve katkının devamlılığını sağlarken bir yandan da karbon salımını önlemeyle ilgili bir faaliyet yapıyoruz. Yaklaşık 2023 yılında sadece Türkiye’de yenilenebilir kaynaklardan ürettiğimiz enerji 1.8 milyar kW saat." dedi.

Arıoğlu, "Şanlıurfa'da 150 megavatlık yenilenebilir enerji yatırımımız var. Sürdürülebilirlik tarafında hem Dicle Bölgesi'ndeki yatırımlarımızla hem de gıda tarafında israfı önleme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Geri dönüşüm projeleri üretip belediyelerle iş birliğiyle ve sıfır atık vizyonuyla çalışıyoruz. Dicle Bölgesi'nde geçen 10 yılda sistemin yenilemesi için 1 milyar dolar yatırım yaptık. Bu yıl da 8 milyar TL yatırım yapacağız.” diye konuştu.

Sanko Holding | Adil Sani Konukoğlu: 120 yıldır sürdürülebilir bir şirket olmak için mücadele veriyoruz

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sürdürülebilirliğin iş dünyasından sanat dünyasına kadar herkesin gündeminde olduğunu belirterek, "Sanko Holding olarak baktığımıza zaman, biz 1904’ten bu yana bu sene 120’nci yılımız. 120 yıldır sürdürülebilir bir şirket olmak için mücadele veriyoruz. Döneme ayak uyduramıyorsanız mutlaka birileri gelir sizi satın alır ve değişimi onlar gerçekleştirir. Geleneksel şirketlerde sürdürülebilirlik ve değişimi gerçekleştirmek gerçekten çok zor. Yeni bir şirket olsanız sıfırdan başlayıp düzenli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama 40 yıldır sizinle çalışan insanlar var. Siz de onların yanında yetişmişiniz. Böyle bir durumda değişim yapabilmek için gerçekten zorlandığınız anlar oluyor. Yapay zekayı konuşuyoruz şu anda. Net bir şekilde önümüzde neler olduğunu görüyoruz. Yaşamın içinde var artık bunlar. Hepimiz değişmek zorundayız.”

SKD Türkiye | Ebru Dildar Edin: İş dünyasının sürdürülebilirlik ve sosyal konuları sahipleniliyor olması mutluluk verici

SKD Türkiye Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Fibabank Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dildar Edin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“2015 yılında Paris İklim Anlaşması toplantısına katılmıştım. Ardından Türkiye’de sonuçlarını TÜSİAD toplantısında banka temsilcisi olarak birkaç konuşmacıyla birlikte panelisttim. Sadece teknisyenlerin katıldığı, patronların hiç konuşmadığı ve sahiplenmediği bir ortamdı. O zaman sürekli çağırıyorduk patronları. Şimdi onlar da en büyük savunmacılarından biri oldu. Tüm iş dünyasının sadece sürdürülebilirlik değil sosyal konuları da sahipleniliyor olması mutluluk verici. Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor ama bu süreçte paydaşların birlikte çalışması önemli. Derneğimizi bu amaçla 2014 yılında kurduk. Birçok ülkede yeşil partiler var. Meclisin içine girmiş sosyal ortama katkı sağlamaya çalışan gruplar var. Ne yazık ki Türkiye’de böyle değil. Sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düşüyor.”

TSKB | Murat Bilgiç: Kredilerimiz için emisyon hedefleri koyuyoruz

TSKB Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bilgiç, sürdürülebilirliği farklı temalarla birleştirdiklerini söyledi. Bilgiç, “Verdiğimiz kredinin yüzde 80’inden fazlası uzun vadeli ve yeşil dönüşüme uygun krediler. Taahhütlerin yerine getirilmesi için ciddi adımlar atılması gerekiyor. Bu yolculukta kredi kullananlar daha uygun maliyetle daha uygun kaynaklara erişebiliyor. Kredilerimiz için ilave yaptırımlar oluyor. Örneğin emisyon hedefleri koyuyoruz. Yerine getirilemediyse sözleşmede ilave maliyet gerektiren şartlarımız var.” dedi.

Migros | Ömer Özgür Tort: Verimlilik anlamında önemli değişiklikler yaşandı

Migros Grubu İcra Başkanı Dr. Ömer Özgür Tort, bütün şirketlerin en temel misyonunun büyümelerini sürdürülebilir ve kârlı hale getirmek olduğunu belirterek, "Migros da 70 yaşını kutluyor bu sene. Belli bir iş modeliyle sürekli büyümeyi devam ettirmeyi arzulayan bir şirket. Verimlilik anlamında çok değişiklikler yaşadık" dedi.

Tort, "Çiftçilerin kişi başı gelirleri, ortalama gelirin çok altında. Bunu yukarı doğru çıkarıp, refahı artırmak gerekiyor. Çiftçi yaş ortalaması ise 50'nin üzerine gelmiş durumda. Migros olarak tarımı desteklemek istiyoruz ve çiftçilere alım taahhüdü veriyoruz. Herkesin sofrasında olan karabiber, yüzde 90-95 oranında ithal bir ürün. Antalya, karabiber üretebilmek için çok uygun bir coğrafya. Bu ve benzeri ürünlerde yerli üretimi teşvik etmek ve israfı azaltmak için somut adımlar atmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Köklü şirketlerde bu dönüşüm daha da özel bir mesai gerektirdiğine işaret eden Tort, "Gıda çok aktif bir sektör. Müşterilerimizin bize ulaşabilmesi için 15 dakika hedefi koyduk kendimize. Bütün mağazaları online dağıtım merkezine dönüştürülmüş durumda." dedi.



