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Bayram ikramiyesinde 'dul ve yetim aylığı' detayı

Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde. Bayram ikramiyesi, emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlara da veriliyor. Ancak, emeklilere ve dul ile yetim aylığı alanlara ödenen ikramiye miktarı farklı. İşte konuyla ilgili detaylar

06 Mayıs 2024 | 11:14
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2024 | 11:26
Bayram ikramiyesinde 'dul ve yetim aylığı' detayı

Bayram ikramiyesinin tutarı, ölüm aylığı alan kişiler için ölüm aylığı payına endeksli. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır.

Bu durumda aylık alan dul eşe 1.500 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır.

Bu durumda dul eşe 2.250 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Diğer yandan babasından dolayı aylık almakta olan kız çocuk yüzde 25 oranında aldığı yetim aylığı nedeniyle 750 TL bayram ikramiyesi alabilecek.

Dolayısıyla dul ve yetim aylığı alan kişilerin ikramiyesi ölüm aylığı oranına göre belirlenecek. Bayram ikramiyesi tutarındaki artış aynı ölçüde bu durumdaki kişilerin ikramiyelerini de artıracak.

Haczi olan ne yapmalı?

Milliyet'ten Cem Kılıç'ın haberien göre, emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Dolayısıyla borcu bulunan ve hakkında haciz başlatılmış emekli aylığını almaya devam edebiliyor.

Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli. Haczi bulunan emeklinin maaşı haczedilemeyeceği gibi, bayram ikramiyesine de haciz konulamıyor. Emeklinin, dul ve yetimin bayram ikramiyesinden haciz ya da borç nedeniyle kesinti yapılamıyor ve bayram ikramiyesinin tutarında bir azalma yaşanmıyor.

Halen Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alanların bayram ikramiyesi alması için başvuru yapmalarına gerek yok. Bu kişilere ikramiyeler herhangi bir başvuru olmaksızın ödenecek.

Ödemeler doğrudan emekli aylıklarının yatırıldığı bankalara yapılacak. Dolayısıyla bayram ikramiyelerini emekliler kendi bankalardan çekebilecekler.

Ölüm aylığı almakta olan kız çocukları evlenmeleri halinde aylıklarını kaybediyorlar. Ancak evlenirken ölüm aylıklarının iki yıllık tutarını çeyiz parası olarak alıyorlar. Bayram ikramiyeleri çeyiz parasının hesabında dikkate alınmıyor.

Evlilik hazırlığındaki kişilerin bayram ikramiyesi alabilmek için düğünü ertelemeleri söz konusu olabilir. Düğünü bayram sonrası yaptığı için bayram ikramiyesi ödendiği tarihte aylık alıyor olan kız çocuğu bayram ikramiyesi alabilir.

Emeklilerin bayram ikramiyesi alabilmesi için bayramın içinde bulunduğu ay SGK’dan aylık alıyor olmaları gerekiyor.

SSK ve Bağ-Kur’lular için aylık talebinde bulunulan ayı takip eden ayın başından itibaren aylığa hak kazanıldığı için mayıs ayının son günü olan 31 Mayıs’a kadar aylık talebinde bulunan kişiler 1 Haziran itibarıyla aylığa hak kazanmış olacakları için Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilecekler. 

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