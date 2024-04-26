Yeni Global Düzende Büyüme Fırsatları | "Dijitalleşmeye ve yapay zekaya yatırım yapmayan şirketler rekabet edemez"

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012'den bu yana düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO'su Hakan Ateş yaptığı Yeni Global Düzende Büyüme Fırsatları başlıklı panelin konuşmacıları Mediterra Capital Management Limited Kurucu Ortağı Ahmet Faralyalı, Şölen İcra Kurulu Başkanı CEO'su Erdoğan Çoban, Sarkuysan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, LC WAIKIKI Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Tiryaki Agro CEO'su Süleyman Tiryakioğlu oldu.

Mediterra Capital Management | Ahmet Faralyalı: 16 şirkete 350 milyon Euro yatırım yaptık

Panelde konuşan Mediterra Capital Management Limited Kurucu Ortağı Ahmet Faralyalı, "Biz temelde büyüme yatırımcısıyız. Orta ve uzun vadeli yatırım yapıyor, bir şirketi 5 yıl boyunca geliştirdikten sonra ya halka arz ediyor ya da satıyoruz" dedi.

Faralyalı, "Mediterra Capital olarak sürdürülebilir ve yüksek kârlı şirket yaratmak bizim işimiz. Ağırlıklı olarak yabancı sermayeyi Türkiye'ye getiriyoruz. Bugüne kadar 16 şirkete, yaklaşık 350 milyon Euro yatırım yaptık." diye konuştu.

Şölen | Erdoğan Çoban: 2027 yılı vizyonumuz, cirosal bazda 1 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmak

Şölen İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Erdoğan Çoban da, “Türkiye'de en fazla patente sahip gıda şirketiyiz. Şu anda cirosal olarak 600 milyon dolarlık bir şirketiz. 2027 yılı vizyonumuz, cirosal bazda 1 milyar dolarlık bir büyüklüğün üzerine çıkmak. Sadece Türkiye’de üretim yapan bir şirketiz, önümüzdeki dönemde çeşitli ülkelerde de üretime başlayacağız.” diye konuştu.

LC Waikiki | Vahap Küçük: 10 yıl içinde satışlarımızı dijitalde yüzde 40'lara yükselteceğiz

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise, şunları söyledi:

"Kendi evinde bir numara değilsen, yurtdışına gitmenin de bir anlamı yok. Biz 2009'da yurtdışına gidebilecek duruma geldiğimizi gördük ve atağa geçtik. Bu süreç sancılı olsa da bugün geldiğimiz noktada 5 kıtada ve 60 ülkede faaliyet gösteren bir şirket olmayı başardık. Bu 60 ülkenin önemli bir bölümünde de pazar lideri konumundayız.”

Dijitalleşmeye ve yapay zekaya yatırım yapmayan şirketlerin rekabet edemeyeceğini kaydeden Küçük, "Şu anda satışlarımızın yüzde 15'i dijitalden geliyor. Bu seviyenin 10 yıl içinde yüzde 40'lara yükseleceğini öngörüyoruz." dedi.

Sarkuysan / Hayrettin Çaycı: Üretimimizin yüzde 50'sini yurtdışında yapmayı hedefliyoruz

Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı: "Kuruluşumuzda 1.100 ortağımız vardı. Bugün ortak sayımız 20 bini geçti. En büyük ortağımız ise Kilimci Ailesi. Üretimimizin yüzde 70'ini Türkiye'de, yüzde 30'unu yurtdışında gerçekleştiriyoruz. Şu anda yurtdışında ABD'de ve Bulgaristan'da üretim yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde üretimimizin yüzde 50'sini yurtdışında yapmayı hedefliyoruz.

Bölgenin en büyük tarım ürünleri tedarik zinciri şirketiyiz. Tarladan sofraya bu zincirin her halkasını çok verimli şekilde yönettiğimizi düşünüyoruz." dedi.

Tiryaki Agro | Süleyman Tiryakioğlu: Ciromuzun yüzde 70'ini yurtdışından elde ediyoruz

Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, "Bugün 12 ülkede 25 üretim tesisimizle faaliyet gösteriyoruz. 2 milyar doları aşan ciro rakamına ulaşmış durumdayız. Ciromuzun da yüzde 70'ini yurtdışından elde ediyoruz. Tarım tedarik zinciri çok komplikedir. Bu komplike örüntünün tek merkezden yönetilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle biz de globalleşme yolculuğumuza 2000'lerin başında başladık." diye konuştu.

Tiryakioğlu, "Sanayileşme altyapımızı küçümsemeyelim. Önemli ülkelerle rekabet eder durumdayız. Batı blokunun 'Çin'sizleşme politikası söz konusu. Burada da en önemli aday ülke Türkiye." diye konuştu.