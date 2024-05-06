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Altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Mayıs 2024 altın fiyatları…

06 Mayıs 2024 | 10:46
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2024 | 10:58
Altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 404 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 değer kaybeden altının gram fiyatı günü 2 bin 395 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 2 bin 404 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 980 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 314 dolardan işlem görüyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporunda tarım dışı istihdamın öngörülerin altında gerçekleşmesi, ekonomik aktivitenin yavaş yavaş da olsa soğuduğu yönündeki tahminleri destekledi.

Analistler, açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörülerin güç kazandığını belirterek, faiz indirimi için eylül ayının öne çıktığını ifade etti.

Ülkede iş gücü piyasasından alınan soğuma sinyallerinin ekonomide "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik umutları beslediğini aktaran analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri azaltabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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