Bakan Şimşek'ten UEZ2024'te önemli mesajlar

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012'den bu yana düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, Sapanca'da başladı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Küresel arka plan, Türkiye'yi destekleyici durumda. Ana ticaret ortaklarımızda toparlanma görülüyor. İç talebin yumuşadığı dönemde dış talebin destekleyici olması önemli. Küresel dezenflasyon sürüyor; beraberinde FED ile ECB'nin faiz indirimlerinin beraberinde geleceği öngörülüyor. Emtia fiyatlarının da reel olarak sabit kalması bekleniyor. Beş yıllık perspektifte küresel büyüme nispeten yavaş seyredecek. Orta-uzun vadede yapısal reformlar ve yapay zeka büyümeyi olumlu, ticari korumacılık ise büyümeyi olumsuz etkileyecek etkenler olacak.

"Dezenflasyon bu yılın 2. yarısında başlayacak"

Programımız çalışıyor, programımızı güçlendireceğiz, orta vadeli programa baktığımızda en büyük önceliğimiz fiyat istikrarı. Bu kapsamda mali disiplin, sürdürülebilir bir cari açık ve sürdürülebilir büyüme öngörüyoruz. Bunun için yapısal dönüşümü önceliklendiriyoruz. Yapısal dönüşümün bileşenleri; yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve katma değer zincirinde yukarıya çıkışı getirecek olan yeni sanayi politikası olacak.

Sürdürülebilir yüksek büyüme, fiyat istikrarıyla ve daha adil bir gelir dağılımıyla mümkün. 2023 Haziran-2024 Haziran dönemini bir ‘geçiş dönemi’ olarak belirledik. Sonrasında ise kontrol ve dezenflasyon dönemine geçeceğiz.

Dezenflasyon bu yılın 2. yarısında başlayacak, geçiş için para politikasında normalleşme, yeniden inşa süreci gerekiyordu. Bunu başarmış durumdayız.

Dezenflasyonu destekleyecek ilave adımlar atacağız. Bu adımlar maliye politikası ve yapısal reformlar alanında olacak. Bu çalışmalarımızın sonuçlarını yılın ikinci yarısında alacağız.

"Kamuda tasarruf çalışmalarına nihai noktaya geldik"

Enflasyonunu sıkı para politikası, maliye ve gelirler politikası ile yapısal dönüşüm ve verimlilik artışı ile indireceğiz.

Kamuda tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai noktaya getirdik. Kamuda tasarruf artışı ve harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girecek. Bütçe açığı hiçbir şekilde yüzde 3'ü geçmeyecek. Önümüzdeki dönemdeki şoklar için mali alan oluşturacağız. Şoklara karşı Türkiye'nin kırılganlıklarını azaltacağız.

Orta vadeli programda vergi muafiyetleri ve istisnaları gözden geçireceğimizi söylemiştik. Burada sıralama zamanlama ve tedbirlerini dozu bilimden çok sanat işi bu konuda iyi noktadayız.

Kayıt dışılık ile mücadele adil rekabet için de önemli.

Yüksek teknoloji sanayi üretimi ciddi biçimde artıyor. Bunda savunma sanayisinin katkısı çok büyük. Şu anda devam eden 854 yüksek teknolojili sanayi projesi var. Bu da diğer alanlara etki yapacak.

"Sağlıklı, sürdürülebilir yüksek büyüme nihai hedefimiz"

Sağlıklı, sürdürülebilir yüksek büyüme nihai hedefimiz. Bu da ancak fiyat istikrarıyla mümkün. Daha dengeli gelir dağılımı hedefliyoruz.

Geçici olarak büyümede yavaşlama olabilir ama büyüme performansı orta ve uzun perspektifte çok güçlü olmaya devam edecektir.

Yeşil ekonomide potansiyelimiz büyük. Türkiye, dünyada 6. sırada. Bu potansiyeli gerçekleştirmeye yönelik özel teşvikler vereceğiz.

Büyümede sorunumuz yok, kompozisyonu değiştireceğiz.

Kur oynaklığı azaldı.

Çok büyük ihtimalle cari açık yüzde 2 buçuğun altında olacak.

Bu yılın 2. yarısından itibaren iç talep yumuşarken dış talebin toparlanması ile net ihracat pozitife dönecek, büyümede yumuşak geçiş yaşayacağız ve dezenflasyon süreci başlamış olacak.

Rezervlerde toparlanma var. Arzuladığımız yerde değiliz ama bu bir süreç işi.

"Dışardaki yatırımcıların önümüzdeki dönemde ilgisi güçlü bir şekilde artacak"

Türkiye ekonomisine ilişkin orta-uzun perspektifte kötümserliğe yer yok. Güçlü bir program var. Dışardan ve içerden bu program sonuç verecek.

Sadece büyük bir ekonomi değiliz çok da güçlü performansımız var. Dışardaki yatırımcıların önümüzdeki dönemde ilgisi güçlü bir şekilde artacak. Makro finansal sorunlar engel teşekkül ediyor. Özellikle enflasyon. Enflasyonun düşmesiyle birlikte dışardan yatırımcı ilgisi özellikle doğudan kaynak girişi çok ciddi aratacak.



