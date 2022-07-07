Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, iş hayatındaki değişen trendleri ve yeni dönem kariyer fırsatlarını Ayşegül Sakarya’ya anlattı… Uysal, Günümüzde hangi yetkinlikler öne çıkıyor? İş arayanlara önerileriniz nelerdir? Mezunları en hızlı iş bulan üniversitelerden ve bölümlerden bahsedebilir misiniz? sorularını da yanıtladı.

Uysal, “Pandemi hepimize şunu gösterdi: Öğrendiklerimizi unutup yeniden öğrenebilmemiz gerekiyor. Bu liderler için de geçerli, çalışanlar için de geçerli. Çünkü özellikle uzaktan çalışma, hibrit çalışma gibi modellerde farklı kasların sizinle olması lazım. Verimlilik her zaman ön planda. Değişmeyen ne var derseniz verimlilik. Sonuçta çalışanların şirketlerin birinci önceliği verimli olmak. Tabi bu verimlilik değişmedi bir ana amaç olarak. Ama verimliliğe ulaşmada eskiden ofisten çalışırken şimdi hibrit ve uzaktan çalışma modelleri hakim. Dolayısıyla en büyük beklenti çalışanların da liderlerin de evden çalışırken aynı verimliliği tutabilmeleri, aynı disipline sahip olabilmeleri…” diyor.

Uysal’ın merak edilen sorulara yanıtları şöyle: