CEO’larda değişim yılı
2019 yılı, finans dünyasında genel müdür değişiminin hızlı olduğu bir dönem oldu. Bankacılık sektöründen başlamak üzere, 2019 yılı boyunca yaşanan yeni genel müdür atamalarını derledik.
Öncelikle yılın son atamasından, Pınar Abay’dan başlamak gerekiyor. 2011 yılında 34 yaşındayken ING Türkiye’ye genel müdür olarak atanan Pınar Abay ile ilgili olarak yıl içinde görev değişikliğine yönelik haberler çıkmıştı.
Hatta Fuat Erbil’in ayrılık kararı vermesinden sonra Garanti BBVA ile görüşmeler yaptığı yönünde haberler de duymuştuk. Önceki hafta resmi açıklama yapıldı ve ING Türkiye’den geçen yılın son tepe yönetici transferi gerçekleşti.
ABAY ING TEPE YÖNETİMİNDE
Sonuçta Pınar Abay, 1 Ocak 2020 itibarıyla geçerli olmak üzere, ING Grubu’na global icra kurulu üyesi olarak atandı. Abay, icra kurulundaki yeni görevi kapsamında Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’dan sorumlu olacak.
Pınar Abay, ING Türkiye’yi dijital bankacılık vizyonuyla müşteri odaklı bir yapıya dönüştürmek için teknolojik altyapı yatırımlarına hız verirken, kurum içerisinde kültürel dönüşüme de liderlik etti.
Kariyerine 1998 yılında danışmanlık şirketi McKinsey & Company’de başlayan Abay, San Francisco ve New York ofislerinde de görev yaptıktan sonra İstanbul ofisinde yönetici ortak olarak çalıştı ve bankacılık sektörüne danışmanlık verdi.
GARANTİ’DE DEĞİŞİM
Garanti BBVA’dan bahsetmişken, geçen ağustos ayındaki söylentiler doğru çıktı ve bankanın genel müdürü değişti. Sektörün duayen isimlerinden biri olan Ergun Özen’in yerine Eylül 2015’te genel müdür olarak atanan Fuat Erbil, geçen ağustosta istifa etti.
Fuat Erbil’in yerine gelen isim ise bankacılık sektörüne 1,5 yıl ara veren Recep Baştuğ oldu. Bankacılık kariyerine 1989’da Garanti Bankası’nda başlayan ve 2013 yılından Şubat 2018’e kadar Garanti BBVA’da ticari bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Recep Baştuğ, bu görevinden istifa edip Ciner Grubu’na geçmişti.
Baştuğ, Ciner Grubu CFO’su ve Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Şekerbank’ta da iki yıl süren Servet Taze dönemi sona erdi.
Turkishbank’ın genel müdürü iken Şubat 2016’da Halit Yıldız’dan boşalan Şekerbank genel müdürlüğü görevini devralan Servet Taze, bu görevinden ayrıldı.
Taze’nin yerine genel müdür yardımcısı Erdal Erdem önce vekalet etti, sonra da asaleten atandı. Şekerbank’tan ayrılan Servet Taze ise Ürdün’ün en büyük bankası Arab Bank ve Lübnan kökenli BankMed’in yüzde 50’şer ortak olduğu T-Bank’ın genel müdürü oldu.
Adnan Yıldırım’ın Kasım 2016’dan beri yürüttüğü Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Genel Müdürlüğü görevinden ayrılmasıyla boşalan genel müdürlük makamına da Ali Güney atandı.
YABANCI BANKALAR
Genel müdür değişimi, yer verdiğimiz isimlerle sınırlı kalmadı. Hollanda sermayeli Rabobank’ın da genel müdürü değişti. Türkiye faaliyetlerine başladığı günden bu yana bankanın Türkiye genel müdürlüğü görevini yürüten Güray Alpkaya, Rabobank Londra Avrupa Bölge Toptan Bankacılık Başkanı olarak atandı.
Alpkaya’nın ayrılmasıyla boşalan genel müdürlük görevine ise Odeabank’ta genel müdür vekili ve kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısı olan Alpaslan Yurdagül getirildi.
Deutsche Bank da Orhan Özalp’i Türkiye Ülke Müdürü ve Deutsche Bank A.Ş. Genel Müdürü (CEO) olarak atadı. Özalp, Türkiye’den sorumlu finansal ve kurumsal müşteriler grubu ve hazine işlemleri yöneticiliği görevlerini yürütmeye devam ediyor.
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