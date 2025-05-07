Hilton Doha The Pearl’ün yeni Genel Müdürü Ahmet Antepli oldu

Orta Doğu ve Avrupa’da otel operasyonları alanında yıllara dayanan tecrübesiyle sektörün önde gelen isimlerden biri olan Ahmet Antepli, Hilton Doha The Pearl’ün yeni Genel Müdürü oldu.

Doha’da doğup büyüyen ve akıcı derecede Arapça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç dil bilen Ahmet Antepli, yeni pozisyonunda hem global otelcilik birikimini hem de bölgeye duyduğu güçlü aidiyet duygusunu otelin stratejik dönüşümüne yansıtacak. Otelcilik alanında pek çok uluslararası prestijli markada üst düzey görevlerde bulunarak kritik pozisyonlarda liderlik yapan Antepli; Hilton Doha The Pearl’ü sadece Doha’nın değil, tüm Körfez Bölgesi’nin en seçkin resort destinasyonlarından biri haline getirmeyi hedefliyor.

Profesyonel otelcilik kariyerine Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da başlayan Ahmet Antepli, Doha ve İstanbul’daki Mövenpick otelleri, Abu Dhabi’deki Emirates Palace ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Rocco Forte Hotels gibi seçkin otellerde liderlik pozisyonlarında görev aldı. Uluslararası arenada edindiği deneyimlerle yurt dışında birçok önemli otelin açılış öncesi operasyonlarında da aktif rol alan Antepli, Address Istanbul’un yanı sıra Antalya’da bulunan Kempinski Hotel The Dome Belek, Doha’daki Dusit Hotels and Suites ve Suudi Arabistan’ın Al Khobar şehrindeki DoubleTree by Hilton otellerinde Genel Müdür olarak görev yaptı. Şu anki pozisyonuna gelmeden önce Hilton’un LXR Hotels & Resorts otel zincirine bağlı The Plaza Doha’da Genel Müdür olarak görev yapan Antepli, yeni pozisyonunda takım odaklı liderlik tarzı ve kaliteli hizmet sunmaya olan tutkusu ile misafirperverlikte mükemmelliğe olan bağlılığını sürdürecek.

Antepli, yeni görevi ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Hilton Doha The Pearl’ün liderlik görevini üstlenmek, benim için çok anlamlı. Bu şehir hem profesyonel hem kişisel hayatımın şekillendiği, doğup büyüdüğüm yer... Hilton Doha The Pearl konumu, çağdaş tasarımı ve sıcak atmosferiyle uluslararası ziyaretçilere ve yerel halka unutulmaz deneyimler sunan bir otel. Burada mevcut, güçlü bir temel var. Yeni dönemde ise otelimizi sadece konuklarını ağırlayan değil, onlara unutulmaz deneyimler yaşatan ve samimi misafirperverlik sunan bir destinasyon haline getirmek istiyoruz. Otelimizin yüksek standartlarını yansıtırken, misafirlerimize kişiselleştirilmiş bir hizmet sunacağız. Ayrıca, kent merkezindeki konumumuzun avantajlarından yararlanarak burayı tatillerde tercih edilen bir merkez haline getireceğiz.”