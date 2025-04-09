ARA
DOLAR
38,01
0,16%
DOLAR
EURO
42,06
1,19%
EURO
GRAM ALTIN
3767,77
3,55%
GRAM ALTIN
BIST 100
9275,50
-2,13%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Opet'te üst düzey atama

Opet Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Liderliği görevine, Gül Altan getirildi.

09 Nisan 2025 | 13:41
Opet'te üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET'te üst düzey bir atama gerçekleşti.

Medya, marka yönetimi ve halkla ilişkiler alanlarında 27 yılı aşkın deneyime sahip Gül Altan, OPET'in sürdürülebilirlik ve kurumsal iletişim liderliği görevine atandı.

Altan, yeni görevinde Opet'in tüm kurumsal iletişim süreçlerini yönetecek ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalara rehberlik edecek.

Robert Koleji'nden mezun olmasının ardından lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Altan, 1998'de üniversite eğitimi sırasında Radikal gazetesinde çalıştı. Aynı yıllarda TRT'de metin yazarı ve danışman olarak görev yapan Altan, 2003'te kurumsal iletişim alanına yöneldi. Kariyeri boyunca turizm, finans, sanat, otomotiv gibi pek çok sektörde şirketlerin iletişimlerine yön veren Altan, 2012'ye kadar Doğuş Turizm ve Perakende Grubu Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yaptı. Akbank Halkla İlişkiler Müdürü ve Contemporary İstanbul Genel Müdürü olarak çalışan Altan, 2017'de katıldığı Ogilvy'de marka direktörü ve halkla ilişkiler ajans başkanı olarak çalıştı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3767,77 3,55%
  • ALTIN ONS 3082,88 3,38%
  • BIST 100 9275,5 -2,13%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,943 -0,915%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41935 -0,49809%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,15 0,4346%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0115 0,1622%
  • EURO/DOLAR 1,1052 0,8514%
  • EURO/TURK LIRASI 42,0561 1,1872%
  • STERLIN/DOLAR 1,2768 0,02389%
Borsa Haberleri
ASELSAN'dan 158,6 milyon dolarlık sözleşme
Coca-Cola (CCOLA) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Hareket'ten Güney Afrika hamlesi
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var
Enerji şirketinden İtalya adımı: Sözleşme imzalandı
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklaması yapan 6 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 5 şirket
Kesinleşen temettü kararını duyurdu: 53,73 TL
Borsa günü yükselişle kapattı: Yarın hangi veriler var?
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Türk Hava Yolları'ndan geri alım kararı
Bugün temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)
Borsada 4 hissede tedbir kararı
GERİ
İLERİ
ASELSAN'dan 158,6 milyon dolarlık sözleşme
Coca-Cola (CCOLA) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Hareket'ten Güney Afrika hamlesi
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var
Enerji şirketinden İtalya adımı: Sözleşme imzalandı
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklaması yapan 6 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 5 şirket
Kesinleşen temettü kararını duyurdu: 53,73 TL
Borsa günü yükselişle kapattı: Yarın hangi veriler var?
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Türk Hava Yolları'ndan geri alım kararı
Bugün temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)
Borsada 4 hissede tedbir kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL