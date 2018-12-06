Şirket içi eğitimde içerikler genişliyor

Aralık 6, 2018 0 Yorum 124 Okunma
Şirket içi eğitimde içerikler genişliyor

Son dönemde şirketlerin çalışanlarına verdiği eğitimlerde hem süre artıyor hem de içerikler genişliyor.

Dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, VUCA liderliği, hikaye anlatımı, çevik organizasyon gibi içerikler şirketlerin eğitim kataloglarına girmeye başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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