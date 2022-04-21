Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Nisan 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (21 Nisan)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 920 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 923,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüze 0,4 azalışla 920 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.510 lira, Cumhuriyet altını da 6.150 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,37 artışla 1.957,6 dolar seviyesinden günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 düşüşle 1.951 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kapanma tedbirlerinin devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin artması ve merkez bankalarının devam eden enflasyon endişeleri karşısında atacağı politika adımlarına dair yönlendirmelerin, emtia piyasalarında oynaklığın sürmesine neden olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin süregelen sözle yönlendirmelerinde çoğunluğun mayıstaki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına yeşil ışık yaktığını belirten analistler, 75 baz puanlık faiz artışlarının ise gereğinden fazla olabileceği mesajını verdiklerini bildirdi.

Analistler, bugün Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, veri gündeminde ise yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında Avro Bölgesi’nde enflasyon ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıktığını kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda olduğunu aktaran analistler, olası yükselişlerde 1.970 doların direnç olarak izleneceğini ifade etti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.