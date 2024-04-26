Borsanın yeni şirketi yurtdışında şirket satın alma hamlesini duyurdu

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den bugün (26 Mayıs 2024) yurt dışı şirket satın alımınıa ilişkin görüşmelere başlanması hakkında KAP'a bir bildirimde bulundu.

KAP açıklaması şöyle: "Ticari olarak adının açıklanması bu aşamada uygun olmayan, Kıta Avrupası'nda yerleşik, 5G alanında hazır ürünlere sahip ve 5G için yeni ürünler geliştirmek üzere Ar-Ge çalışmaları devam eden bir şirketin, paylarının bir kısmının veya tamamının alınması niyeti doğrultusunda; gerekli görüşmelere ve işlemlere başlanılmasına ilişkin karşılıklı Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding) 25 Nisan 2024 tarihinde imzalanmıştır"

