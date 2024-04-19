21 yıl önce başladı: Türk dizi sektörünün hedefindeki yeni dev ülke

Yaklaşık 170 ülkeye ihracat yapan dizi sektörü, arkasına aldığı büyüme rüzgarıyla farklı pazarlara yelken açmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük pazarlarından Çin’e girmeyi planlayan ihracatçılar, 15 yılda 60 kat artarak 750 milyon dolara ulaşan ihracatı 1 milyar dolara çıkartmayı hedefliyor

Türkiye’de dizi ihracatı yaklaşık 21 yıl önce Deli Yürek dizisinin Kazakistan’a satılmasıyla başladı.

dizisinin Kazakistan’a satılmasıyla başladı. Ardından 2007’de Gümüş dizisinin Ortadoğu’ya satılmasıyla hareketlilik hızlandı.

dizisinin Ortadoğu’ya satılmasıyla hareketlilik hızlandı. Sektörün kilometre taşlarından biri 2008’de Binbir Gece adlı yapımın Balkanlara satılması oldu. 2014’te Şili’de Mega kanalının Binbir Gece dizisini ekrana getirmesi, Latin Amerika bölgesinde Türk dizilerine duyulan ilginin temelini attı.

adlı yapımın Balkanlara satılması oldu. 2014’te Şili’de Mega kanalının Binbir Gece dizisini ekrana getirmesi, Latin Amerika bölgesinde Türk dizilerine duyulan ilginin temelini attı. Sonrasında Muhteşem Yüzyıl dizisiyle de bu ihracat, artan bir ivme kazandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayınlanan Kültürel Değişim ve Endüstrileşme Sürecinde Türk Dizileri raporuna göre, Türk dizilerinin izleyici sayısı 400 milyon kişiyi aştı.

dizisiyle de bu ihracat, artan bir ivme kazandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayınlanan Kültürel Değişim ve Endüstrileşme Sürecinde Türk Dizileri raporuna göre, Türk dizilerinin izleyici sayısı 400 milyon kişiyi aştı. 2008 yılında sadece 10 milyon dolar olan Türk dizi ihracatı, 2018 yılında 350 milyon dolara çıktı. İTO’nun raporuna göre, bu rakam 2022’de 600 milyon dolara ulaştı. 15 yılda 60 kat artan dizi ihracatında ivme katlanarak büyüyor.

Veri firması olan Parrot Analytics’in araştırmasına göre, 2020 ile 2023 yılları arasında Türk dizilerine olan küresel talep yüzde 184 arttı.

Diziler ağırlıklı olarak; Latin ülkeleri, Ortadoğu, Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Asya, Rusya, Afrika, İspanya, Portekiz gibi bölgelerde ve ülkelerde yoğun talep görüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.