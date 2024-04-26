ARA
Bist 100
9716,77
-0,05%
Bist 100
Dolar/TL
32,4911
-0,166%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8521
0,1144%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0728
0,2795%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2436,68
0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor

2 şirket daha halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

26 Nisan 2024 | 00:05
Son Güncellenme: 26 Nisan 2024 | 01:31
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor

SPK bültenine göre Kurul, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 30,50 liradan, Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 37,39 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

1 BEDELSİZ ONAYI

Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 50 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylayan SPK, Türk Ekonomi Bankası AŞ'nin 100 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.

Kurul, bilgi sistemleri bağımsız denetimi sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle Acar Menkul Değerler AŞ, Marbaş Menkul Değerler AŞ ve Piramit Menkul Kıymetler AŞ'ye 139 bin 566'şar liralık, Strateji Menkul Değerler AŞ'ye 69 bin 783 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye idari para cezası uygulayan Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptığı belirtilen 39 web sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemin başlatılmasına karar verdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2436,68 0,57%
  • ALTIN ONS 2332,69 0,71%
  • BIST 100 9716,77 -0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,633 0,184%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36637 -0,29044%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,275 -0,0407%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,4911 -0,166%
  • EURO/DOLAR 1,0728 0,2795%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8521 0,1144%
  • STERLIN/DOLAR 1,25132 0,39353%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
TikTok CEO’su: Hiçbir yere gitmiyoruz
TikTok CEO’su: Hiçbir yere gitmiyoruz
44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor
44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor
Anadolu 500 firmalarına ödül
Anadolu 500 firmalarına ödül
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Motorine indirim geldi (25 Nisan 2024)
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
TikTok CEO’su: Hiçbir yere gitmiyoruz
44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor
TikTok CEO’su: Hiçbir yere gitmiyoruz
44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor
Anadolu 500 firmalarına ödül
44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor
Anadolu 500 firmalarına ödül
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL