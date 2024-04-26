Yeni Renault Duster ilk kez Türkiye'de görücüye çıktı

Yeni Renault Duster’ın tanıtımı ormanda düzenlenen lansman kurgusu ile ilk kez İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirildi. Araç Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilecek. İşte araçla ilgili paylaşılan bilgiler

1 BU PLANIN İLK ADIMI MAİS Genel Müdürü Çağdaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Aralık 2023’te Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive’in katılımıyla İstanbul’da duyurduğumuz Renault Uluslararası Oyun Planı 2027 ile Türkiye’nin bir ihracat merkezi haline geleceğini ve 2027 yılına kadar Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda 3’ü SUV olmak üzere 4 yeni Renault modeli üretileceğini vurgulamıştık. Bugün ise bu planın ilk ve en önemli adımlarından biri olan yeni Renault Duster’ı tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Çağdaş, "OYAK’ın, Renault Group ile birlikte gerçekleştireceği 400 milyon avronun üzerinde yatırım, yeni Renault Duster ile birlikte hem Renault’nun hem de Türkiye’nin uluslararası konumunu daha da güçlendirecek." açıklamasında bulundu.

2 FİYAT NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Berk Çağdaş, yeni Duster'ın fiyatının ise henüz belli olmadığını, temmuz ayında gerçekleştirilecek ikinci tanıtım toplantısında fiyatın açıklanacağını sözlerine ekledi.

3 'YENİ BİR KİLOMETRE TAŞI' Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jan Ptacek ise yeni Renault Duster'ın Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretilecek olmasından gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Yeni Renault Duster, Türkiye'de 4 yeni Renault modelini üretmemizi sağlayacak olan Uluslararası Oyun Planı 2027'nin ilk adımıdır. Yeni Renault Duster, markayı güçlendirmemize, SUV pazarındaki ayak izimizi genişletmemize ve elektrifikasyon stratejimizi uygulamamıza yardımcı olacak. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa için değil, dünyanın geri kalanı için de bir ihracat merkezine dönüştüreceğiz. Oyak-Renault, yüksek düzeyde endüstriyel mükemmelliğe ve Avrupa'daki en iyi kalite seviyelerinden birine ulaşmıştır. Yeni Renault Duster lansmanı, Türkiye'deki endüstriyel varlığımızın gelişiminde yeni bir kilometre taşı olacak."

4 ARAÇLA İLGİLİ... Renault Uluslararası Pazarlar Ürün Direktörü Juan-Camilo Velez Martinez ise "CMF-B platformu sayesinde yeni Renault Duster, çok enerjili güç aktarma organlarından ve yüksek teknolojili multimedya donanımlarından yararlanacak. Yeni Renault Duster, 145 beygirlik E-Tech tam hibrit güç aktarma sistemi ile modern ve ekonomik bir kullanım sunarken, openR 10.1'' multimedya dokunmatik ekranının bağlanabilirliği sayesinde düzenli güncellemelere erişim sağlıyor." açıklamasında bulundu.

5 FARKLI SEÇENEKLER Yeni Renault Duster, farklı gereksinimlere cevap veren iki veya dört çekişli motor seçenekleriyle yollara çıkacak.

6 TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK Bursa’da bulunan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek yeni Renault Duster, hem Türkiye pazarına sunulacak hem de dünyanın çeşitli noktalarına ihraç edilecek.