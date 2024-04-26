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Söktaş Tekstil’den (SKTAS) olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin açıklama

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) tarafından bugün (26 Nisan) KAP'ya yapılan bildirimde olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama yapıldı.

26 Nisan 2024 | 09:50
Söktaş Tekstil’den (SKTAS) olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin açıklama

KAP bildirimi şöyle: Borsa İstanbul A.Ş.'nin E-18454353-100.06-25811 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

 

 

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