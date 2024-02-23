ARA
Bist 100
9380,49
0,36%
Bist 100
Dolar/TL
31,087
0,3188%
Dolar/TL
Euro/TL
33,6436
0,0098%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0823
0,0097%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2018,42
0,06%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Şubat 2024 altın fiyatları…

23 Şubat 2024 | 11:09
Son Güncellenme: 23 Şubat 2024 | 11:20
Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 19 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,07 azalışla 2 bin 16 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artarak 2 bin 19 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 770 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 6 günlük yükseliş eğilimin ardından yeni güne düşüşle başlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 20 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin devam ettiğini belirtirken, dolar endeksinde 8 gündür devam güç kaybının altının ons fiyatı üzerindeki baskıyı azalttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2018,42 0,06%
  • ALTIN ONS 2019,48 -0,26%
  • BIST 100 9380,49 0,36%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,762 0,171%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34931 0,06675%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,21 0,0107%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,087 0,3188%
  • EURO/DOLAR 1,0823 0,0097%
  • EURO/TURK LIRASI 33,6436 0,0098%
  • STERLIN/DOLAR 1,26638 0,02014%
Günün En Çok Okunanları
Akaryakıtta çifte indirim pompaya yansıdı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Hibrit çalışan ofise dönmeye dirençli
Hibrit çalışan ofise dönmeye dirençli
Borsa İstanbul'da çifte rekor: Yarın hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da çifte rekor: Yarın hangi veriler var?
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı... Zirveler yenilendi
Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı... Zirveler yenilendi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
Akaryakıtta çifte indirim pompaya yansıdı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Hibrit çalışan ofise dönmeye dirençli
Borsa İstanbul'da çifte rekor: Yarın hangi veriler var?
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Hibrit çalışan ofise dönmeye dirençli
Borsa İstanbul'da çifte rekor: Yarın hangi veriler var?
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Hibrit çalışan ofise dönmeye dirençli
Borsa İstanbul'da çifte rekor: Yarın hangi veriler var?
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı... Zirveler yenilendi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL