Ekonomist’te Bu Hafta

ŞİRKETLER GENÇ YETENEK AVINDA



PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

UPT, global oyuncu olma yolunda yeni pazarlara açılıyor

Bonus, 24 yılda 18 milyon kullanıcıya ulaştı

Figopara, 2024’te finansman hacmini 100 milyar TL’ye çıkaracak

“Sağlıkta 225 bin yeni sigortalı hedefliyoruz”

İş Yatırım’dan yeni nesil dijital işlem platformu

GÖSTERGE

TCMB yine ‘bekle-gör’ dedi

Geniş tanımlı işsiz sayısı artıyor

Yıllık cari açık 30 milyar TL’yi aştı

Fiyat artışlarına karşı akıllı menü dönemi

“İnşaat ve madeni halka arz edeceğiz”

Halka arzla yurtdışı hamlesi hızlanacak

Dünya açılımını Berlin’den başlatacak

47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor

Lüks otel zincirleri yatırım yarışına girdi

Kadın girişimcilere destek yağmuru

“Üç alanda dengeli şekilde ilerleyeceğiz”

İŞ DÜNYASINDAN

Karnaval ile esnafa 5 milyar TL can suyu

Arzum, robotu mutfağa taşıdı

55 şirkete ulaşan Pasifik holdingleşiyor

Migros’tan yerli susam üretimine destek

Kadın girişimcilerden İstanbul çıkarması

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

‘Kadın dostu’ şirketlerin sayısı artıyor

Kulüp ve sporcularla iş birliği yapıyor

GİRİŞİM

Dijital sağlık start up’ı hızlı büyüyor

Almanya’dan yatırım aldı

Kadın girişimciler için bildirge hazırlanacak

VERGİDE GÜNDEM

Ek vergi anayasaya uygun

BORSA

Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Sabancı Holding ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: Yabancı takas payı yüzde 38’e dayandı