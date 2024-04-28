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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

28 Nisan 2024 | 12:30
Son Güncellenme: 28 Nisan 2024 | 12:48
Ekonomist’te Bu Hafta

ŞİRKETLER GENÇ YETENEK AVINDA


PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
UPT, global oyuncu olma yolunda yeni pazarlara açılıyor
Bonus, 24 yılda 18 milyon kullanıcıya ulaştı
Figopara, 2024’te finansman hacmini 100 milyar TL’ye çıkaracak
“Sağlıkta 225 bin yeni sigortalı hedefliyoruz”
İş Yatırım’dan yeni nesil dijital işlem platformu

GÖSTERGE
TCMB yine ‘bekle-gör’ dedi
Geniş tanımlı işsiz sayısı artıyor
Yıllık cari açık 30 milyar TL’yi aştı

Fiyat artışlarına karşı akıllı menü dönemi
“İnşaat ve madeni halka arz edeceğiz”
Halka arzla yurtdışı hamlesi hızlanacak
Dünya açılımını Berlin’den başlatacak
47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor
Lüks otel zincirleri yatırım yarışına girdi
Kadın girişimcilere destek yağmuru
“Üç alanda dengeli şekilde ilerleyeceğiz”

İŞ DÜNYASINDAN
Karnaval ile esnafa 5 milyar TL can suyu
Arzum, robotu mutfağa taşıdı
55 şirkete ulaşan Pasifik holdingleşiyor
Migros’tan yerli susam üretimine destek
Kadın girişimcilerden İstanbul çıkarması

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
‘Kadın dostu’ şirketlerin sayısı artıyor
Kulüp ve sporcularla iş birliği yapıyor

GİRİŞİM
Dijital sağlık start up’ı hızlı büyüyor
Almanya’dan yatırım aldı
Kadın girişimciler için bildirge hazırlanacak

VERGİDE GÜNDEM
Ek vergi anayasaya uygun

BORSA
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL
Sabancı Holding ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancı takas payı yüzde 38’e dayandı

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Lokanta ve kafelere KDV düzenlemesi
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