Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse

Borsadaki inişli-çıkışlı süreç ve hisse bazlı ayrışmalar sonucunda aracı kurumlar da portföylerinde hisse değişimlerine gidiyor. Son güncellemelerle 20 kurum 57 hisse için ‘al’ diyor. En çok önerilen hisseler Turkcell, BİM, YKB, Tüpraş ve THY olarak sıralanıyor.

Küresel piyasaların takibindeki en önemli konular jeopolitik gelişmeler ve FED’in para politikasına ilişkin beklentiler olmaya devam ediyor. Yurtiçi tarafta bunlara ek olarak bu hafta itibarıyla gelmeye başlayan 2024 ilk çeyrek bilançoları ve ekonomi ekibinin ABD’deki toplantıları yakından izleniyor.

BİST-100’ün geçen hafta 9.650-9.800 bandında hareket ettiği görülürken 9.700-9.750 üzerinde kalıcılık sağlanmasının ‘güçlü seyre geri dönüş’ olarak düşünülebileceği analizi yapılıyor.

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol; özellikle 9.400’ün üzerinde kalındıkça kısa vadeli görünümünde anlamlı bozulma olmayacağı görüşünde. Ancak Akyol’a göre; görünümde anlamlı iyileşme için 9.700 ve 9.850 dirençlerinin aşılması gerekiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.