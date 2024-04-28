Fiyat artışlarına karşı akıllı menü dönemi

Sektör temsilcileri hem zarar ettirmeyecek hem de müşteriyi memnun edecek ‘akıllı menü’ uygulamalarına yöneliyor

Yüksek enflasyon sorunu, son yıllarda dışarıda yeme-içme maliyetlerini katladı. Gıda enflasyonunun yüzde 70’leri geçtiği bu süreçte, artan

maliyetler nedeniyle restoranlar menü mühendisliğine soyundu.

Mevsime göre fiyatı bir nebze daha ucuz olan sebze ve meyve ürünlerini menüye ekleyen restoran işletmecileri, yaz aylarında domates ve patlıcan gibi ürünleri konserve yapıp stoklayarak kış döneminde kullanmaya başladı.

Hatta sektörde dinamik fiyatlama olarak ifade edilen günlere göre menü fiyatlarını güncelleme de konuşulur oldu. Yeme-içme mekanlarındaki kontrolsüz fiyat artışına karşı kamuoyunda ortaya çıkan boykot tartışmaları sürerken, sektör temsilcileri ise maliyet artışlarını direkt fiyatlara yansıtmamak için çare arıyor.

Menüde bazı içerikleri değiştirip, uygun fiyatlı ürünlere kaydırmak durumunda kaldıklarını aktaran restoran işletmecileri, sorunun enflasyon ile artan maliyetlerden kaynaklandığını ve asıl muhatabın kendilerinin olmadığını söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.