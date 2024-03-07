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Gram altında yeni rekor (7 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları)

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Mart 2024 altın fiyatları…

07 Mart 2024 | 10:57
Son Güncellenme: 07 Mart 2024 | 11:26
Gram altında yeni rekor (7 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları)

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 206 lira seviyesine çıkarak yeni rekor kırdı. 

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 artışla 2 bin 192 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 2 bin 206 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 700 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 30 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI     

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,8 artışla 2 bin 146 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bugün de yükseliş eğilimine devam eden altının ons fiyatı 2 bin 161 dolara çıkarak yeni zirve yaptı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesiyle altın talebinin desteklendiğini ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Powell, politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesine neden olabileceğine dikkati çekerek, bunun sonucunda enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürmek için daha da sıkı politikaların gerekebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan dün ABD'de açıklanan veriler, iş gücü piyasasında yumuşama sinyalleri verdi. ADP özel sektör istihdamı, şubatta 140 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydederken, JOLTS açık iş sayısı da ocakta 8 milyon 863 bine gerilemesine karşın öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 20 ve haziranda yüzde 68 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ile ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 170 ve 2 bin 190 doların direnç, 2 bin 140 ve 2 bin 120 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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