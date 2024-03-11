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Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Mart 2024 altın fiyatları…

11 Mart 2024 | 11:13
Son Güncellenme: 11 Mart 2024 | 11:24
Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 243 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 artışla 2 bin 236 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 primle 2 bin 243 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 280 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyarak 2 bin 180 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kaldığını ve bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına yönelik karışık sinyaller vermesi, pay piyasalarında risk iştahını törpülerken, yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, Fed'in atacağı adımlara ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD'de yarın açıklanacak TÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artış kaydetmesinin öngörüldüğünü anımsatan analistler, söz konusu verinin beklentilerin dışında gelmesi durumunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Para piyasalarında ise enflasyon verisi öncesi Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 25 ve haziranda yüzde 75 olarak fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 190 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 170 ve 2 bin 150 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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