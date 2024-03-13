ARA
Bist 100
8961,67
-1,18%
Bist 100
Dolar/TL
32,0937
0,0798%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0852
-0,0178%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0932
0,0526%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2231,75
0,3%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Mart 2024 altın fiyatları…

13 Mart 2024 | 11:40
Son Güncellenme: 13 Mart 2024 | 11:50
Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 227 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 1 düşüşle 2 bin 225 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 2 bin 227 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 730 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 170 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI     

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 160 dolardan alıcı buluyor

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 yükselişle piyasa tahminlerini aştı.

Dün ülkede açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarda, faiz indirimlerine "bu yılın bir noktasında" başlamanın muhtemel olduğuna ilişkin sözle yönlendirmeleri yatırımcılar yakından takip etti.

Ayrıca, dün açıklanan verilere göre, çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Söz konusu gelişmelerle birlikte dün ABD hazinesinin gerçekleştirdiği ihalelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan artarak yüzde 4,16 seviyesine çıktı.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 15 ve haziranda yüzde 66 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 170 ve 2 bin 190 doların direnç, 2 bin 150 ve 2 bin 140 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2231,75 0,3%
  • ALTIN ONS 2162,9 0,22%
  • BIST 100 8961,67 -1,18%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,922 0,159%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34905 -0,00445%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,6575 -0,0453%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0937 0,0798%
  • EURO/DOLAR 1,0932 0,0526%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0852 -0,0178%
  • STERLIN/DOLAR 1,27909 -0,01993%
Günün En Çok Okunanları
Deutsche Bank: Martta 500 baz puan faiz artışı 'yüksek ihtimal'
Naci Görür uyardı: Kentte sadece denizde değil her yerde fay var
Naci Görür uyardı: Kentte sadece denizde değil her yerde fay var
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
IC Holding, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" taahhütlerini duyurdu
IC Holding, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" taahhütlerini duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Tesla'nın Türkiye satışları neden geriliyor? 3 neden
GERİ
İLERİ
Deutsche Bank: Martta 500 baz puan faiz artışı 'yüksek ihtimal'
Naci Görür uyardı: Kentte sadece denizde değil her yerde fay var
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
Naci Görür uyardı: Kentte sadece denizde değil her yerde fay var
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
IC Holding, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" taahhütlerini duyurdu
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
IC Holding, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" taahhütlerini duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL