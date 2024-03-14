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Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Mart 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Mart 2024 altın fiyatları…

14 Mart 2024 | 10:54
Son Güncellenme: 14 Mart 2024 | 11:06
Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Mart 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 238 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü yüzde 0,74 artışla 2 bin 241 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 2 bin 238 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 250 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI      

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor

Analistler, altının ons fiyatının tarihi zirve seviyesine yakın seyrettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetmesine karşın Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentiler değişiklik göstermedi. Bugün açıklanacak ÜFE'nin ise enflasyon verilerini destekleyip desteklemeyeceği yakından takip ediliyor.

Söz konusu verinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçları verebileceğini belirten analistler, piyasalarda ÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,1 artış göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Para piyasalarında, Fed'in 20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında, faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 10 ve haziranda yüzde 69 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 160 ve 2 bin 140 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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