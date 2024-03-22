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Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Mart 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Mart 2024 altın fiyatları…

22 Mart 2024 | 11:00
Son Güncellenme: 22 Mart 2024 | 11:12
Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Mart 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 239 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatı ve dolar kurundaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 1,4 azalışla 2 bin 243 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 2 bin 239 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 250 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI      

Dün 2 bin 223 dolarla zirveyi gören altının ons fiyatı, buradan gelen kar satışlarının da etkisiyle günü yüzde 0,2 azalışla 2 bin 181 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda da düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) diğer büyük merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği endişelerinin altın talebini baskıladığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülüyor. İsviçre Merkez Bankasının dün faiz indirimine gitmesiyle dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken, bu durumun emtia fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturduğu görülüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 120 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 190 ve 2 bin 220 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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